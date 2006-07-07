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    7 июля 2006

    Производство Intel чипов WiMAX второго поколения стартует уже в этом году:

    21:30

    DDR3 в 2007 году и другие планы ProMOS:

    21:27

    Allied Telesis: беспроводной маршрутизатор AT-WA1104G:

    19:08

    11% американцев предпочитают Apple:

    16:14

    KISS-Stor: подсистемы хранения данных от Kontron:

    16:01

    IPSiO SP C710: компактный и недорогой A3 принтер от Ricoh:

    15:39

    Nikon официально представляет NSR-S610C для 45-нм и 32-нм производства:

    13:59

    Keynote Stills 3.0 – клипарт для Keynote:

    13:50

    Civilization IV for Mac уже в продаже:

    12:44

    VIA снова анонсирует VX700. Теперь официально:

    11:59

    ATI меняет стратегию в части систем охлаждения своих видеокарт:

    11:49

    NextDimension: рабочая станция на Opteron с двумя Quadro FX 3500:

    11:38

    Надстройки: Google Desktop v.4.2006.627.443:

    10:40

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.55 Public Beta 2:

    10:15

    Безопасность: Kaspersky Personal Security Suite v.1.2.66:

    09:50

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 172:

    09:25

    Диагностика: BGEye v.2.82:

    09:05

    Мультимедиа: Reaper v.0.979:

    08:45

    Чистильщики: CCleaner v.1.31.325:

    08:30

    Microsoft: обновление для Windows Vista Beta 2 и Windows Codename Longhorn Server Beta 2 (KB920698):

    08:15

    ScreenCaptureX расширяет возможности захвата экрана:

    08:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июля):

    08:00

    VXL Itona TI54xx - недорогой тонкий клиент в 17" мониторе:

    04:08

    «Секретное оружие AMD», Athlon 64 X2 3600+ - уже в третьем квартале:

    00:13

    Conroe получает степпинг B-2 (Core 2 Duo), чипсеты серии х965 - степпинг С-2:

    00:07

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