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    25 июля 2006

    The Sims 2 Open for Business в стадии бета-версии:

    23:51

    Apple выпускает беспроводную лазерную мышь Mighty Mouse:

    23:30

    Pentax Optio S7: обновление «ультракомпактов» S-серии:

    23:04

    Toast 7 получает поддержку дисков Blu-Ray:

    22:39

    Skype радует Mac-пользователей новинками:

    19:31

    Epson: новые фотосканеры Perfection V350 и V100:

    18:18

    Многофункциональный сенсорный контроллер JazzMutant Lemur:

    18:12

    Самый большой дисплей в мире от Mitsubishi:

    18:05

    DFI обещает выпустить системные платы на базе ATI RD600 для Intel :

    16:58

    EP2SGX130: новый FPGA Altera с интегрированными трансиверами:

    16:54

    Belkin: гигабитный Ethernet-адаптер с интерфейсом... USB 2.0:

    16:42

    Powerspeс: экстремальный ПК на экстремальном Intel Core 2 Duo:

    16:02

    Теплооотводы ATS для двухъядерных процессоров PowerPC:

    15:59

    Послезавтра Intel официально представит новые процессоры. Следует ожидать снижения цен?:

    15:36

    ATI потеряет партнера в лице Intel и лицензию?:

    15:18

    SigmaTel STDC8080 – почти вся электроника фотопринтера в одной микросхеме:

    14:40

    Apple выпустит Bluetooth Mighty Mouse:

    13:43

    Хакеру удалось клонировать VeriChip:

    13:28

    Редакторы: WinHex v.13.2 Beta:

    13:10

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.7:

    12:45

    OLPC: 100-доларовый ноутбук получает новый электрогенератор:

    12:37

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 176:

    12:20

    WiMax в России: уже через три месяца:

    11:55

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.4.0.45:

    11:55

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.4:

    11:30

    Samsung: 40- и 46-дюймовый ЖК-мониторы со встроенной Windows XP:

    11:27

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98.2:

    11:05

    Tisio CE300 - ноутбук в роли тонкого клиента:

    11:01

    CD/DVD: Virtual CD v.8.0.0.3:

    10:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.63:

    10:15

    Мультимедиа: Reaper v.0.995:

    09:50

    Elecom U2H-MN4B - самый миниатюрный USB-хаб?:

    09:32

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (29 неделя 2006 года):

    09:25

    Microsoft: новые схемы лицензирования продуктов Microsoft Dynamics:

    09:05

    Fujitsu Siemens продолжает работу с Paragon Software:

    08:45

    Citrix: тестируем Microsoft Office 2007 Beta 7 в он-лайн:

    08:30

    ATI о DirectX 10: унифицированная шейдерная архитектура, технологии игр и видеокарт ближайшего будущего:

    08:20

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.91.37.v2 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июля):

    08:00

    AMD-ATI: планы на будущее (обновлено):

    07:03

    STMicroelectronics поспособствует массовому выпуску миниатюрных винчестеров:

    05:58

    AMD Socket F Opteron - не ранее середины августа:

    05:03

    Samsung Electronics готова к выпуску микросхем с пониженным энергопотреблением по нормам 65 нм:

    04:17

    ATI: выпуск Radeon X1650 для противостояния G73:

    04:11

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