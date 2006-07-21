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    21 июля 2006

    AMD отчитывается за 2 квартал - мы сделали все что обещали:

    23:52

    Сетевые утилиты Helios Software стали Universal Binary:

    21:57

    Устройство чтения и записи карточек Addonics обеспечивает аппаратное шифрование информации:

    20:44

    Вышли первые WiFi-телефоны для Skype:

    20:25

    SanDisk Extreme IV CompactFlash – флэш-память для профессиональных фотокамер:

    20:12

    Rage WebDesign 2.8 проверяет синтаксис PHP:

    19:52

    Samsung дополняет S-серию компактных фотокамер 7-Мп и 10-Мп моделями:

    19:39

    Компания Red Marble Games представила политический симулятор:

    19:00

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.0.5.1287:

    19:00

    Утилиты: Winkey Finder v.1.72:

    18:35

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.90:

    18:10

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 175:

    17:45

    OmniWeb 5.5b1 – универсальное приложение:

    17:33

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 20 июля):

    17:20

    Не звуком единым - многофункциональные колонки Evergreen DN-USP301:

    17:01

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.52:

    16:55

    Диагностика: System Spec v.2.18:

    16:30

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1:

    16:05

    JVC-Victor: новые наушники HP-RX500 и HP-RX300:

    15:59

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 RC2:

    15:40

    Студийный сабвуфер M-Audio Studiophile BX10s с 10-дюймовым динамиком и ножным выключателем:

    15:25

    Scythe GT-1000 - HTPC-корпус с сенсорным ЖК-дисплеем :

    15:23

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.3.268:

    15:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.59:

    14:50

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.6 :

    14:25

    Настройщики: Fresh UI v.7.63:

    14:00

    Microtech: дубликатор оптических дисков Xpress XL теперь работает и с Blu-ray:

    13:46

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.58:

    13:35

    Lenovo обновляет серии ThinkCentre A52, M52 и M51:

    13:32

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.1:

    13:10

    Мультимедиа: Reaper v.0.992:

    12:45

    Nikon готовит «убийцу» SLR-камеры Sony Alpha 100. Отсчет времени пошел...:

    12:41

    Настройщики: PowerStrip v.3.70.569 Beta:

    12:20

    Утилиты: Pfrank v.1.71:

    11:55

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.20:

    11:30

    Samsung CX930B - дисплей для игроков или профессионалов?:

    11:24

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.719:

    11:05

    Panda выпускает бета-версии Panda Antivirus+Firewall 2007 и Panda Internet Security 2007:

    10:40

    Sony: SonicStage CP для расширения возможностей семейства WALKMAN:

    10:15

    Newsland 2.0 – новый шаг в развитии сервиса:

    09:50

    Intel отчитывается за 2 квартал: пока состояние далеко от хорошего:

    09:45

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 8:

    09:25

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.71/v.1.56:

    09:05

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.15:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    08:00

    AMD: мы выпустим четырехъядерник на полгода раньше:

    06:24

    Niagara II поможет Sun вернуть часть рынка?:

    00:26

    NVIDIA работает над технологией SLI Power:

    00:07

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