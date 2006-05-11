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    11 мая 2006

    Что получится, если совместить мышь и видеокамеру...:

    18:35

    100-мегапиксельная комната виртуальной реальности:

    18:10

    Hitachi: AM2 - не только процессорный разъём:

    18:05

    NetNewsWire 2.1 – универсальная утилита для чтения лент RSS:

    16:31

    Kowon MSP-209 - универсальные ЖК-очки:

    16:30

    LCD-AD191X: 19-дюймовый монитор I-O Data с временем отклика 5 мс :

    15:02

    2 лучше, чем 1: новый DVB-T тюнер Micronas в форм-факторе ExpressCard 54 :

    14:51

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.16:

    14:25

    ClamXav 1.0.3h – бесплатный антивирусный сканер:

    14:21

    Dell показывает свой XPS следующего поколения :

    14:07

    Утверждена спецификация FB-DIMM. Первые продукты:

    14:04

    ABIT IL-80MV - первая системная плата с поддержкой HDMI/HDCP:

    14:00

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 204:

    14:00

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.51:

    13:35

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 52:

    13:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (9.5.2006):

    12:45

    Утилита для бэкапа BounceBack 7.0 – универсальное приложение:

    12:24

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.5.0:

    12:20

    Pioneer сделает Skype массовым :

    11:59

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 Technology Preview 6:

    11:55

    AMD начнет поставки Turion 64 X2 в срок, но памяти для них не будет еще долго :

    11:39

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.235:

    11:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.6 Beta 1:

    11:05

    Guest PC 1.9 работает на 40% быстрее:

    10:48

    Архиваторы: 7-Zip v.4.41 Beta:

    10:40

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB917148):

    10:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.59 Build 607:

    09:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.5 Build 0508 R5:

    09:25

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.1 Build 2573:

    09:05

    Native Instruments KORE поступает в продажу:

    09:00

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.40 для видеокарт NVIDIA (GeForce 6/7):

    08:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox серий G400, G500, G550:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 мая):

    08:00

    9 самых дорогих ПК сегодняшнего дня. От 10 до 800 тысяч долларов:

    01:54

    Pegasus 330 - ноутбук с парой уникальных особенностей:

    01:17

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