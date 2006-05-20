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    20 мая 2006

    Слайд-шоу FotoMagico поддерживает ColorSync:

    22:24

    Виртуальная машина Parallels Workstation близка к релизу:

    21:36

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.1.4.0.0:

    15:40

    Настройщики: nVHardPage SE v.3.4:

    15:15

    Графика: Adobe Photoshop v.9.0.1 (CS2) Update:

    14:50

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.105:

    14:25

    iiyama Pro Lite E1700SV и E1900SV - два доступных ЖК-дисплея из Японии:

    14:08

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB918005):

    14:00

    Microsoft: Windows Media Player 11 Beta 1 :

    13:35

    Бета-тестирование нового интерфейса «Битрикс: Управление сайтом 5.0»:

    13:10

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (19 неделя 2006 года):

    12:45

    Драйверы для ТВ-тюнеров GoTView:

    12:20

    Интернет и сети: Page Promoter Bar v.2.0:

    11:55

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского v.5.5 для Microsoft ISA Server 2004 Standard Edition:

    11:30

    Разгон: Core Center v.2.0.1.5:

    11:05

    Утилиты: MSI V-Center v.1.1.0.3:

    10:15

    Утилиты: MSI DigiCell v.1.17.00.00:

    09:50

    Диагностика: MSI Dual CoreCell v.1.0.0.1:

    09:25

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.5:

    09:05

    Официальное обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:45

    Официальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Новая версия драйверов для мобильных процессоров AMD Athlon64:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    08:00

    CTX: новые 17" сенсорные ЖК-мониторы PV711T и PV711BT:

    03:55

    Spartan - ультрамобильный ПК для армии:

    02:42

    Энтузиасты вскрыли Sony Vaio UX Micro PC - фотографии:

    02:40

    Ageia PhysX: тесты с новым драйвером, программная эмуляция PPU, продажи:

    01:30

    Огромная коллекция процессоров Intel всего за 2500 долларов:

    01:00

    Intel прекращает выпуск ветеранов - 386-х и 486-х:

    00:32

    Zalman STG1 - термопаста для оверклокеров:

    00:04

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