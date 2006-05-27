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    27 мая 2006

    ChatFX 1.03 – эффекты для iChat:

    23:22

    AppZapper 1.5 поможет удобно деинсталлировать программы:

    21:49

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.24:

    19:00

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.4.1:

    18:35

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.5.1:

    18:10

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.7.9:

    17:45

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.7.9:

    17:20

    Настройщики: StyleXP v.3.1.9:

    16:55

    Диагностика: BGEye v.2.42:

    16:30

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.43:

    16:05

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.1.11:

    15:40

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.3.1:

    15:15

    Утилиты: Process Tamer v.2.05.02:

    14:50

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.1.0.0.4:

    14:25

    Развитие темы "фризов" 7900GTX: ответ производителей:

    14:06

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.1.0.0.4:

    14:00

    Чистильщики: Complete Cleanup v.4.9:

    13:35

    Eset: Mobile Antivirus для платформы Symbian:

    13:10

    Panda Software: количество новых троянов с 2004 г. удвоилась, в то время как количество новых червей вдвое уменьшилось :

    12:45

    Утилиты: MultiSet: универсальный автоматический установщик программ:

    12:20

    Bearlake – следующее поколение чипсетов для Conroe:

    12:18

    Intel: детали о чипсетах "Broadwater" серии 96x Express :

    12:11

    Panda Software обнаружила трояна, использующего уязвимость в Microsoft Word:

    11:55

    Неофициальная бета стерео-драйверов ForceWare v.91.28:

    11:30

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:05

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.1.4.5:

    10:40

    Surveyor SRV-1 - недорогой домашний робот-исследователь:

    10:20

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.118.303A:

    10:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.0.303A:

    09:50

    CD/DVD: CloneCD v.5.2.9.1:

    09:25

    Western Digital обновляет серию дисков Raptor 36 b 74-Гб моделями:

    09:22

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.8.9.9:

    09:05

    Интернет и сети: MSI LAN Utility v.0.9.4:

    08:45

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.5:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:15

    Kingston: новая линейка флэш-памяти будет представлена на Computex 2006:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 мая):

    08:00

    Дата выхода Conroe, двухъядерный процессор ценой менее 100 долларов и снижение цен Intel:

    00:16

    Dell признает и устраняет проблему своего ЖК-дисплея 2007WFP:

    00:13

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