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    12 мая 2006

    Последние обновления Apple вызвали проблемы на некоторых компьютерах:

    23:53

    Skype становится универсальным приложением:

    23:29

    Двадцать новых объективов в поддержку первой зеркальной камеры Sony:

    19:14

    CompuLab: процессорный модуль CM-F82:

    17:35

    Dell PowerVault MD1000 - система хранения данных на SAS-накопителях:

    16:30

    30-Гб диски HD DVD-R - уже в третьем квартале:

    13:26

    Слухи о четырёх новых продуктах семейства GeForce 7xxx:

    13:07

    Intel и AMD выпустят разные продукты под одним именем Santa Rosa:

    13:04

    Графика: Paint.NET v.2.6.2 Final:

    12:45

    ECS P965-A - первый взгляд на системную плату для Conroe:

    12:30

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 10 мая):

    12:20

    Apple выпускает Security Update 2006-003:

    12:18

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.61:

    11:55

    Архиваторы: ExtractNow v.4.17:

    11:30

    OLED + нанотехнологии = тонкие, прогрессивные гибкие экраны:

    11:26

    Диагностика: EvonSoft SysInfo v.1.26:

    11:05

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.1.574/575:

    10:40

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    10:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (май 2006 года: обновления MS06-018 – MS06-020):

    09:50

    Выпущено обновление Front Row 1.2.2:

    09:48

    Thermaltake Tide Water - система водяного охлаждения для видеокарты, а стоит ли?:

    09:36

    Microsoft: обновление для OneNote 2003 (KB917148):

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 10 мая):

    09:05

    Обновление для Macromedia Dreamweaver до версии 8.02:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.84.66 для видеокарт NVIDIA (GeForce 2/3/4/5/6/7):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Cooler Express SLI - комплексное экстремальное охлаждение для ПК:

    08:08

    Apple обновляет QuickTime:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    08:00

    Спецификации к новому формату видео AVCHD :

    07:05

    Процессор TI OMAP2420 - сердце Windows CE 6:

    05:57

    Quad SLI в сравнительных тестах - пока не король 3D-графики:

    01:29

    Intel Pentium D 805 - потенциальные 4 ГГц за 130 долларов!:

    01:17

    Коммутаторы Cisco Catalyst - новые функции виртуализации :

    00:38

    HP Compaq dx2200 - гибко настраиваемая рабочая лошадка:

    00:28

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