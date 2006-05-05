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    5 мая 2006

    PowerColor х800 GTO для зарегистрировавшихся на сайте компании!:

    22:19

    Новый беспроводной маршрутизатор ASUS WL-500g Premium:

    21:34

    SanDisk и Philips разработали продукт для безопасных платежей с мобильных терминалов:

    20:55

    MacBook появится уже во вторник?:

    20:49

    Корпус для медиаПК - NMEDIA HTPC 300SA:

    19:20

    MSI: видеоадаптер MSI NX7950 GX2 в мае:

    18:33

    RFID считыватель Psion Teklogix под управлением Windows CE :

    16:51

    Ageia PhysX под лупой обозревателей - позитив и негатив:

    16:09

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.6:

    15:40

    Появилась первая универсальная бета-версия Quark 7:

    15:28

    Мультимедиа: Reaper v.0.949:

    15:15

    Настройщики: Super Utilities v.6.30:

    14:50

    Безопасность: SpyRemover v.2.55:

    14:25

    Принят стандарт DisplayPort. HDMI придётся подвинуться?:

    14:04

    ASUS признаёт проблему системной платы P5P800SE:

    14:02

    Утилиты: goScreen v.5.2.5.84:

    14:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (04/05/06):

    13:35

    OKI: новый цветной принтер C3400n:

    13:25

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0151:

    13:10

    Eduwise - дешёвый ноутбук Intel для студентов:

    12:53

    Nanya начинает выпуск DDR3 DIMM:

    12:52

    Чистильщики: CleanCenter v.1.38.01:

    12:45

    Cisco: три новых продукта для маршрутизаторов серии Cisco 7200:

    12:40

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.6.0.63:

    12:20

    S3 предлагает аналог SLI и CrossFire - технологию MultiChrome:

    11:55

    Диагностика: BGEye v.2.26:

    11:55

    Apple обновляет Logic Express:

    11:53

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.2.1 Build 2099 Beta:

    11:30

    Активные студийные сабвуферы Sub8 и Sub10 MK 2 от ADAM:

    11:22

    AMD: абстрактные размышления о 45-нм процессах :

    11:05

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.2.11:

    11:05

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.2.1.1454:

    10:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:15

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.392 Build 744:

    09:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (1.5.2006):

    09:25

    Диагностика: EF System Monitor v.3.30:

    09:05

    Apple отвечает на слухи о бесперспективности Aperture:

    08:54

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Beta:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 мая):

    08:00

    Intel: начало поставок 3,6-ГГц Pentium D 960:

    04:02

    Четырехъядерные AMD - только в 2008? План выпуска процессоров (роадмап):

    01:01

    Intel внедряет IRAP - роуминг в сетях Wi-Fi:

    00:35

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