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    3 мая 2006

    Wi-Jack Duo 802.11a/b/g - точка беспроводного доступа Ortronics/Legrand:

    23:51

    Ноутбуки Samsung Q35 и X11 официально:

    21:38

    Маленькие но мощные наушники Sony MDR-EX90SL :

    21:20

    Samsung представляет: 7" одночиповый ЖК-экран для мобильных устройств:

    20:56

    Fujifilm FinePix A510: недорогая стильная фотокамера с матрицей SuperCCD HR:

    18:57

    Тесты физического ускорителя AGEIA PhysX в 3DMark06:

    17:00

    Addonics ADCBSAR5-2E - подключаем до 10 жёстких дисков к ноутбуку:

    16:59

    Проблемные eMac G4 1,25 ГГц?:

    16:05

    Neumann TLM 49 — винтажный студийный вокальный микрофон в стиле 50-х:

    15:22

    Снижение цен на одноядерные процессоры AMD:

    14:51

    Диагностика: System Spec v.2.06:

    14:50

    Новые апдейты iWork и скидка на .Mac:

    14:35

    Безопасность: WinLock v.4.43:

    14:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64:

    14:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.3.8:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (30.4.2006):

    13:10

    ATI Radeon X1900 GT появляются в продаже раньше срока:

    12:54

    TDK демонстрирует 200-Гб диск Blu-ray:

    12:53

    Архиваторы: ExtractNow v.4.16:

    12:45

    Antec: серия компьютерных корпусов New Solution:

    12:20

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.25.5:

    12:20

    CD/DVD: CloneDVD 2 v.2.8.9.8:

    11:55

    Intel готовится к 32-нм нормам, AMD пока отстает :

    11:38

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 456 Beta:

    11:30

    D-Link xStack Storage 3000: новые SAN для СМБ :

    11:16

    Утилиты: Unlocker v.1.8.2:

    11:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.3:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.299A:

    10:15

    Kontron Triton D1: дисплей, которому все нипочем :

    10:13

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.5.299A:

    09:50

    Turion 64 X2: анонс перенесен на июнь :

    09:28

    Тестовые приложения: Fraps v.2.7.3:

    09:25

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.59:

    09:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.61:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 мая):

    08:30

    Apple готовит новую файловую систему?:

    08:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 апреля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 апреля 2006 года):

    08:00

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