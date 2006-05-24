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    24 мая 2006

    ASUS M2N32-SLI Deluxe - свой вариант материнской платы для АМ2 систем:

    23:38

    Наушники Audio-Technica: ATH-CM700Ti и ATH-CM700:

    23:15

    GIGABYTE анонсирует системную плату серии S для платформы AMD АМ2:

    21:22

    SideTrack – драйвер для тачпада:

    20:33

    Apple выпускает апдейт для Logic Express:

    19:56

    Photo & Imaging 2006: два 10-мегапиксельника и другие новинки Samsung:

    16:26

    BIOSTAR: системные платы для AMD AM2 класса Deluxe:

    15:37

    NVIDIA Quadro NVS 300M: новый графический процессор для ноутбуков бизнес-класса:

    15:07

    Extensis выпускает модули XTensions для QuarkXPress 7:

    14:55

    PandaLabs обнаружила мошеннические действия в системе ‘плата за клик’:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.5.3:

    14:25

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.394 Build 752:

    14:00

    Verbatim: официальный релиз двухслойных дисков Mini DVD+R:

    13:45

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.88.24852:

    13:35

    Corsair: новые модули памяти DDR2-800 с таймингами 3-4-3-9:

    13:16

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 RC3:

    13:10

    Tyan: серверные системные платы для Intel Xeon (Woodcrest и Dempsey):

    12:51

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.3.246:

    12:45

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.6 Beta:

    12:20

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.3 Build 963 RC3:

    11:55

    Advanced Media: новая линейка высокоскоростных карт памяти CompactFlash:

    11:50

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Beta 2:

    11:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.60:

    11:05

    Digital Cowboy: два в одном - БП и водяное охлаждение:

    10:43

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Final:

    10:40

    Фотокамера Ricoh Caplio R40: продолжаем расширять ассортимент :

    10:38

    NVIDIA nForce 590 SLI: чипсет для энтузиастов AM2 и не только:

    10:15

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.4 RC1:

    10:15

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.1 Build 2575:

    09:50

    Apple обновляет Xcode:

    09:29

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:25

    Paris AES Show: RME Micstasy — высококачественный многоканальный микрофонный предусилитель :

    09:13

    Настройщики: nVidia nTune v.5.00.04.06:

    09:05

    Официальные бета-драйверы для чипсетов nForce серий 430/410/590/570/550 (Tritium):

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.91.28:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.71 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7600:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 мая):

    08:00

    Samsung: ноутбук Q30 и UMPC Q1 на SSD носителе:

    04:31

    Списки АМ2-совместимых систем охлаждения ЦП:

    03:10

    ATI: анонс чипа южного моста SB600:

    01:20

    Intel начинает продажи восьми новых процессоров серии Xeon DP 5000:

    00:58

    VIA готова к Socket AM2. Два года, как готова...:

    00:54

    Универсальный шлюз NETGEAR FDVG338 - 6 сетевых устройств в одном:

    00:13

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