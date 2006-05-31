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    31 мая 2006

    Ретро-колонки для iPod:

    23:50

    Apple обновляет прошивку SuperDrive:

    23:14

    Apple сообщает о выпуске 2000 UB-приложений:

    21:28

    ABIT Fatal1ty AN9 32X - ещё одна системная плата для AMD AM2:

    18:41

    TwinMOS на Computex: аудиоBooM 2.1 и не только:

    18:09

    DAVE и ADmitMac оптимизмрованы для Mac-Intel:

    17:26

    One Stop Displays: новый PLED-дисплей OSD1602-3:

    15:48

    Платы на Intel 945 будут поддерживать Conroe, а на Intel 975X - Kentsfield:

    14:42

    Fujitsu Mag EraSURE - чистый жёсткий диск за 60 секунд:

    14:26

    SiS также готова к Socket AM2:

    14:15

    ASUSTeK P5W DH Deluxe - "непростая" системная плата для Intel Core 2 Duo:

    14:09

    Недельный отчет Panda Software о вирусах и троянах - уязвимость Word все еще не закрыта (21 неделя 2006 года):

    13:35

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus Personal v.6.0.1.314 Beta:

    13:10

    GeForce 7600GS AGP - спецификации, фото, цены :

    13:05

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.3.1.1:

    12:45

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.2:

    12:20

    Утилиты: IconChanger v.3.6:

    11:55

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.99:

    11:30

    Файловые обменники: BitComet v.0.68:

    11:05

    AMD официально: развития платформы Socket 939 не будет:

    10:43

    Hynix сосредоточится на выпуске памяти для видеоадаптеров:

    10:40

    Creative: официальные бета-драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    10:40

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.15:

    10:15

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.5.1:

    09:50

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.07:

    09:25

    Медиаплееры: Cyberlink PowerDVD v.7.0 Build 1725.0:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Новая версия драйверов для процессоров AMD:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 мая):

    08:00

    Двухъядерный процессор Intel с TDP 9 Вт - в следущем месяце:

    00:42

    AMD: 2,5 млрд. на преобразования Fab 30->Fab 38 в Дрездене:

    00:01

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