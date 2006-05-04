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    4 мая 2006

    Взломан онлайн-магазин Apple Store:

    23:27

    ProjectForum 5.0 – универсальное приложение:

    23:03

    2 цветных лазерных принтера Ricoh:

    21:52

    Symbol Technologies: на Interop 2006 представлен план выпуска устройств Wi-Fi четвертого поколения:

    19:14

    Transcend: новая серия флэш-накопителей JetFlash V20:

    17:55

    Cypress Semiconductor: анонс универсального тактового генератора:

    17:44

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.2.0 Build 423:

    16:55

    Exilim EX-Z5: недорогой ультракомпакт Casio:

    16:44

    Утилиты: goScreen v.5.2.5:

    16:30

    NETGEAR: анонс VPN-концентратора SSL312:

    16:25

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.3 Build 956 RC1:

    16:05

    TI готовится к массовому производству по 65-нм нормам :

    15:57

    Apple меняет батареи в ранних MacBook Pro?:

    15:52

    Архиваторы: 7-Zip v.4.40 Beta:

    15:40

    Новинки Gigabyte и ABIT для Socket AM2:

    15:20

    Samsung CX919B - 19 дюймов, 2 мс и контрастность 2000:1:

    15:19

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.337:

    15:15

    Диагностика: BGEye v.2.22:

    14:50

    Настройщики: PowerStrip v.3.65:

    14:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.11:

    14:00

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.87.24541:

    13:35

    Creative Sound Blaster X-Fi - проблемы остаются нерешёнными...:

    13:10

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.1.0.0:

    13:10

    Conroe можно купить ... на eBay:

    12:59

    Диагностика: CPUMon v.1.50:

    12:45

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97.1:

    12:20

    BeoLink Wireless 1: беспроводная музыкальная система для дома или офиса :

    12:09

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8393 Beta:

    11:55

    «Асимметричный ответ» AMD на ИТ-конгрессе :

    11:47

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 458 Beta:

    11:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.65:

    11:05

    Мультимедиа: Dr.DivX v.2.0.0 Beta 10:

    10:40

    Transcend представляет 2-Гбайт 80х miniSD-карты :

    10:33

    Программирование: PHP v.5.1.3:

    10:15

    Диагностика: NextSensor v.2.3.0.0 Build 0505 Final:

    09:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.1.0:

    09:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.4 Build 0504 R4:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.72 Beta:

    08:45

    Чистильщики: CCleaner v.1.29.295:

    08:30

    Общение в сети: Windows Live Messenger 8.0.0689 Beta:

    08:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:00

    Acer Aspire - расширение линейки продуктов 17" ноутбуков:

    03:17

    Dell: ноутбук серии XPS - M1210:

    02:39

    Interop 2006: Bluesocket демонстрирует точку доступа с поддержкой MIMO:

    00:41

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