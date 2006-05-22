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    22 мая 2006

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.3.207:

    19:00

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.119:

    18:35

    XFX GeForce 6800XTreme - AGP ещё жив:

    18:32

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (20.5.2006):

    18:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.1:

    17:45

    Corsair представляет DDR2-800 и DDR2-1066 модули с EPP:

    17:27

    Мультимедиа: Reaper v.0.954:

    17:20

    Настройщики: MultiRes v.1.57:

    16:55

    ExcelStor представила два новых HDD ёмкостью 160 Гб:

    16:45

    Иммерсионная литография: 32-нм нормы под вопросом:

    16:37

    Настройщики: Reg Organizer v.3.3 Beta 3:

    16:30

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 18 мая):

    16:05

    Microsoft и Intel предлагают ПК в аренду:

    15:53

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.12с:

    15:40

    Foxconn C51XEM2AA - флагманская плата процессоров AMD Socket AM2 :

    15:36

    Интерфейс DisplayPort получает широкую поддержку производителей:

    15:35

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.2.1.11:

    15:15

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.13:

    14:50

    Утилиты: goScreen v.5.2.52.84:

    14:25

    Transmeta демонстрирует процессор, потребляющий менее 1 Вт:

    14:16

    NVIDIA разрабатывает адаптивный контроллер памяти:

    14:14

    Настройщики: Super Utilities v.6.32:

    14:00

    Focusrite Saffire LE — облегченная модель с программной реализацией эффектов:

    13:38

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 205 (Updated):

    13:35

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 3625:

    13:10

    Jahshaka 2.0 – редактор видео с открытым кодом:

    12:50

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.6 Beta 3:

    12:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.9:

    12:20

    Утилиты: Pfrank v.1.62:

    11:55

    IBM празднует 50 лет лаборатории в Цюрихе и готовит ЗУ плотностью 1 Тбит:

    11:47

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.3.51 (Build 759/462):

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.1:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.5 Beta:

    10:40

    iHome IH5 – радио, часы и док-станция для iPod:

    10:20

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.2.66.1 Beta:

    10:15

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 RC1:

    09:50

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0152:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.56a для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    GV-NX73T256P-RH - турбо-версия GIGABYTE 7300GT:

    08:58

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    08:45

    RAW Developer 1.5 работает на Intel-Mac:

    08:34

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 мая 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 мая 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 мая 2006 года):

    08:00

    Goldfish 1.2 – web-дизайн для новичков:

    04:11

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