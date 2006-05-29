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    29 мая 2006

    Обнародованы системные требования для Civilization IV:

    22:44

    Mirage Innovations - очки вместо 42"-экрана:

    21:59

    Intel анонсирует Itanium 2 на Computex 2006:

    19:39

    Intel Tulsa: 16 Мб L3-кэша помогут серверам?:

    17:37

    Новые чипсеты NVIDIA nForce Pro 3600, 3050 для платформы Socket F:

    17:22

    Интервью AMD: реакция на снижения цен Intel, выпуск Conroe, планы :

    16:52

    Acer: два новых «болида» - ноутбуки Ferrari 1000 и 5000:

    15:50

    BioCert ClipBio - биометрический 1-Гб флэш-накопитель:

    15:06

    Allied Telesyn: новое семейство коммутаторов Fast Ethernet - AT-8000S:

    13:04

    "Мультисенсорный" дисплей из фильма "Особое мнение" - уже реальность:

    13:02

    Роадмап Intel 2006 Mobile. Обновление:

    12:48

    Мультимедиа: Reaper v.0.958:

    12:20

    Наушники KOSS: MV1 Professional, Pro4AAA Titanium:

    12:07

    Почему Microsoft выбрала HD DVD для Vista, и что получим мы:

    12:06

    Диагностика: NextSensor v.2.3.0.1 Build 0527 Final:

    11:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.7 Build 0527 R7:

    11:30

    Epson: печать транзисторов на пленке:

    11:12

    Утилиты: Asterisk Key v.7.9:

    11:05

    Настройщики: NetSpeeder v.3.60:

    10:15

    Настройщики: Always Right v.3.02:

    09:50

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.8.5:

    09:25

    Графика: Picasa2 v.2.2.0 Build 28.20:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 мая 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 мая 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 мая 2006 года):

    08:00

    План выпуска настольных процессоров Intel - недорогой Conroe-L всё же выйдет:

    00:07

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