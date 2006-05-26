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    26 мая 2006

    Apple обновляет iWeb:

    23:45

    Vista MCE - управление компьютером с ПДУ:

    17:47

    Ramtron ставит память FRAM в серийный микроконтроллер:

    16:58

    Dell XPS 700: High-End компьютер ценой в ... $10 000:

    16:42

    TSMC и UMC готовы использовать «архитектуру икс» в 65-нм процессе:

    16:35

    Fujifilm анонсирует записываемые и перезаписываемые диски Blu-ray:

    16:33

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.2:

    15:15

    ЖК-дисплеи повысят яркость и разрешение втрое благодаря Toshiba:

    15:10

    Дёшево и быстро - форсированный Radeon X1300 Pro от GeCube:

    15:06

    Утилиты: ProduKey v.1.06:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.0.957:

    14:25

    WD NetCenter - 500-Гб NAS-устройство:

    14:19

    Одноплатный компьютер Eurotech CPU-1433:

    14:04

    Настройщики: PowerStrip v.3.66.562 Beta:

    14:00

    Утилиты: Pfrank v.1.63:

    13:35

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.2.11 (Udated):

    13:10

    ECS KA3 MVP - плата для AMD Socket AM2 на базе чипсета ATI CrossFire Xpress 3200:

    12:52

    Logitech добавит функцию сенсорного ввода любому ЖК-дисплею:

    12:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (25/05/06):

    12:45

    Настройщики: Reg Organizer v.3.3 Final:

    12:20

    Motorola готова к массовому внедрению WiMAX:

    11:59

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.0:

    11:55

    Adobe продемонстрировала «кусочек» InDesign CS 3:

    11:46

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 7:

    11:30

    Renesas Euclid - новая одночиповая система для приложений реального времени:

    11:26

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.91.28.v2 для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Dynabook SS MXW: корпоративные ноутбуки для домашнего пользования:

    10:47

    Revision G - AMD K8 "G-spot"? Ядра, ревизии, планы выпуска:

    10:41

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.25:

    10:40

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.107:

    10:15

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.91 Beta:

    09:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.1.1.3:

    09:25

    QT 7.1 вызывает проблемы при установке Adobe CS2:

    09:11

    Audio-Technica AT2020 — недорогой конденсаторной микрофон для подкастинга и домашних студий:

    09:10

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 4:

    09:05

    Безопасность: ZoneAlarm Security Suite v.6.5.690.000 Beta:

    08:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.22:

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.5:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 мая):

    08:00

    Новое семейство энергонезависимой памяти Cypress:

    07:06

    Тесты, детали о GeForce 7950GX2:

    06:55

    Intel демонстрирует четырхъядерный Clovertown и рассказывает о нём:

    00:31

    ATI невольно подтверждает выход Allendale, "бюджетного Conroe":

    00:07

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