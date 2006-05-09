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    9 мая 2006

    Обновленный Quake 4 работает быстрее:

    17:57

    Виджет WeatherBug предоставляет изображения с web-камер:

    17:04

    Настройщики: ShellToys XP v.5.1:

    14:25

    zsCompare 3.0 сравнивает документы в форматах MS Office:

    14:16

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.87.24636:

    14:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.1.115:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (5.5.2006):

    13:10

    Медиаплееры: 1by1 v.1.55:

    12:45

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.31:

    12:20

    Чистильщики: DCleaner v.1.07.199:

    11:55

    Утилиты: Unlocker v.1.8.3:

    11:30

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.5 Final:

    11:05

    Программирование: PHP v.5.1.4:

    10:40

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2007 v.10.98:

    10:15

    Новая бета-версия драйверов и утилит (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    09:50

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 мая 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 мая 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 мая 2006 года):

    08:00

    Sony: прототип оптического носителя и плеера с применением технологии NFC:

    07:55

    DPP-FP55 и DPP-FP35 - новые сублимационные фотопринтеры Sony:

    06:56

    Silicon Graphics обанкротилась окончательно?:

    02:26

    Фотокамера Ricoh Caplio 500G wide: танки грязи не боятся:

    00:31

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