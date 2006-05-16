  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 мая 2006

    Dolby Laboratories: о преимуществах HD-звука TrueHD, опять:

    23:39

    Samsung: ноутбуки на Core Duo серии Х60:

    22:45

    IBM представляет обновленную серию ноутбуков ThinkPad: Z61m, Z61t и Z61e:

    18:51

    ECS RS485M-M - новая системная плата для процессоров AMD AM2:

    18:21

    Apple выпускает MacBook:

    17:51

    HC700-G: новая версия коммуникатора Motorola:

    17:32

    IBM: 8 Тб на картридже размером в половину VHS-кассеты:

    16:55

    Глава Symantec рекомендует Mac:

    15:54

    Panda Software: тововая десятка вирусов апреля:

    15:40

    Sony Vaio UX Micro PC - официальный анонс конкурента UMPC:

    15:23

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.62:

    15:15

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.42:

    14:50

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.4.0515:

    14:25

    AMD вступает в соревнование процессоров с низким TDP, выпуская новые модели:

    14:08

    Антивирусы: PestPatrol v.8.0:

    14:00

    Настройщики: Reg Organizer v.3.3 Beta 2:

    13:35

    Sony Vaio AR190 - первый ноутбук с Blu-ray и поддержкой HDCP?:

    13:23

    Две оригинальных 7300GT производства BIOSTAR:

    13:22

    Настройщики: GameGain v.2.15.5.2006:

    13:10

    Palm: официальный анонс коммуникатора Treo 700p:

    12:45

    Настройщики: Throttle v.6.15.5.2006:

    12:45

    Security Update исправляет не все известные уязвимости Mac OS X:

    12:39

    Настройщики: SuperRam v.5.15.5.2006:

    12:20

    ECS начнет продажи серверных системных плат :

    12:19

    Генератор света на кремнии – телевизор в миниатюре :

    12:09

    Настройщики: PCMedik v.6.15.5.2006:

    11:55

    Настройщики: PCBoost v.3.15.5.2006:

    11:30

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.2.23.39 Beta:

    11:05

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97.2:

    10:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.23:

    10:15

    19 июня - день официального дебюта первых процессоров архитектуры Intel Core:

    09:51

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.01:

    09:50

    Диагностика: BGEye v.2.32:

    09:25

    Настройщики: nLite v.1.0 RC8:

    09:05

    Утилиты: AutoPatcher XP May 2006:

    08:45

    Apple обновляет iLife ‘06:

    08:31

    Архиваторы: 7-Zip v.4.42:

    08:30

    Неофициальное обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 мая):

    08:00

    Платформа "Santa Rosa" Intel: существует и функционирует:

    02:54

    Hitachi анонсирует eBook-дисплей Albirey:

    00:50

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018