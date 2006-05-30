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    30 мая 2006

    AMD представляет AMD Live!:

    23:51

    Плагины QX-Tools Pro 7 для QuarkXPress 7:

    23:28

    QuickrtTek увеличивает мощность AirPort Base Station:

    23:22

    Встроенное графическое ядро ATI займётся расчётом физики?:

    22:32

    Пара новых ЖК-мониторов Sharp: LL-174A-W и LL-194B-B:

    19:10

    Microsoft выпускает аксессуары для Mac:

    18:56

    DFI: анонс системных плат и новых чипсетов для них:

    18:47

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.5:

    17:45

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.5:

    17:20

    Редизайн SFF-систем AOpen, выпуск MP945-VXR:

    17:18

    Скандал с Creative X-Fi. Продолжение: бэта-драйвер с частичным решением "проблемы щелчков":

    16:59

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.193:

    16:55

    Диагностика: BGEye v.2.47:

    16:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.03:

    16:05

    VIA P4M900 - новый чипсет с поддержкой Windows Vista:

    15:59

    Роадмап чипсетов для настольных ПК NVIDIA:

    15:48

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 RC4:

    15:40

    Резервное копирование: Backup4all v.3.2 Build 210:

    15:15

    У HIS готова двухпроцессорная видеокарта на базе GPU ATI:

    15:13

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.3.1:

    14:50

    ASUS выходит на рынок Tablet PC устройств c R1F:

    14:46

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.88.25134:

    14:25

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97.3:

    14:00

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.60:

    13:35

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (28/05/06):

    13:10

    GeForce - не только для игр:

    12:47

    Мультимедиа: Fresh View v.6.20:

    12:45

    Фотокамера FinePix Z3: «модница» от Fujifilm:

    12:40

    Настройщики: Super Utilities v.6.33:

    12:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.24a:

    11:55

    TabletKiosk eo v7110 - "детские болезни" UMPC пока не вылечены:

    11:37

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.0.166:

    11:30

    Графика: FuturixImager v.5.7.2:

    11:05

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.1.580/581:

    10:40

    Rollei da6324: «ультракомпакт» по-немецки :

    10:34

    Первые GeForce 7950GX2 производства Gigabyte и ECS:

    10:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.3:

    10:15

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.7.9:

    09:50

    Планы ATI: 80-нм техпроцесс, ускорение физики, первые продукты с GDDR4:

    09:39

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.7.6:

    09:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Bon Echo Alpha 3:

    09:05

    Microsoft: Football Scoreboard 2006:

    08:45

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.00 Beta:

    08:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.0.0.0 Build 0528 Final:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 мая):

    08:00

    Toshiba выпускает ноутбук Satellite AW5:

    01:02

    Флагманские процессоры AMD продолжают без шума выходить для Socket 939 :

    00:07

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