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    13 мая 2006

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (18 неделя 2006 года):

    19:00

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.0.60:

    18:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.67:

    18:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (12/05/06):

    17:45

    Утилиты: PortsLock v.1.9:

    17:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.6 Beta 2:

    16:55

    Утилиты: Process Explorer v.10.11:

    16:30

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus Personal v.6.0.1.312 Beta:

    16:05

    Настройщики: Reg Organizer v.3.3 Beta:

    15:40

    Веб-браузеры: AOL Explorer v.1.5 Build 1.5001.7.1:

    15:15

    Чистильщики: DCleaner v.1.07.200:

    14:50

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.60:

    14:25

    Утилиты: Pfrank v.1.60:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.0:

    13:35

    Два DVD в секунду - скорость работы нового чипа Siemens-Infineon:

    13:11

    Почтовые клиенты и фильтры: Espresso v.1.03.01:

    13:10

    Утилиты: Hotkeycontrol XP v.5.4:

    12:45

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.4:

    12:20

    Утилиты: xStarter v.1.83:

    11:55

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.12:

    11:30

    Thanko Victoria 2: внешний USB-HDD с идентификацией по отпечатку пальца:

    11:18

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.70/v.1.56:

    11:05

    Настройщики: NiBiTor v.2.9:

    10:40

    Настройщики: X-Setup Pro v.8.1.100:

    10:15

    Infineon: чипы для мобильных телефонов переходят на 65-нм стандарт:

    10:01

    Медиаплееры: QuickTime v.7.1:

    09:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.58:

    09:25

    ASUS W7J - пополнение ряда ультрапортативных ноутбуков на Core Duo:

    09:22

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.34:

    09:05

    Новые драйверы для кард-ридеров Texas Instruments:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы для графики ATI – Catalyst v.6.5:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 мая):

    08:00

    Флэш-память х4 NAND - 4 бита на ячейку:

    05:02

    Lite-On IT: выпуск Blu-ray устройств уже в июле:

    03:34

    Немного о планах Intel после Conroe и Merom:

    00:31

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