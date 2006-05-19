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    19 мая 2006

    Две новинки Transcend :

    21:52

    ABIT K9N SLI - материнская плата на nForce 570:

    21:42

    MS-1058 - портативный ноутбук MSI на Turion 64 X2:

    20:50

    MSI: очередной референсный графический адаптер на базе GeForce 7300GT:

    17:20

    Внешний дисковый массив для PowerBook:

    16:35

    Lenovo V100 - серия бюджетных ультрапортативных ноутбуков :

    16:05

    AMD выпускает три новых модели Mobile Sempron:

    14:20

    Новое поколение плазменных дисплеев Fujitsu с поддержкой HD:

    14:19

    Intel наращивает присутствие в сегменте встраиваемых решений, на радость VIA :

    13:46

    Скандал с Creative X-Fi. Раунд 2 (обновлено):

    13:41

    Microsoft: обновление для Windows XP Starter Edition (KB914906):

    13:35

    Asustek усиливает контроль качества MacBook:

    12:21

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.9.10:

    11:55

    ASUS WL-BTD202 - Bluetooth-адаптер с радиусом действия в 40 метров:

    11:15

    Microsoft уточняет аппаратные требования Windows Vista:

    10:45

    Apple выпускает Final Cut Express HD 3.5:

    10:13

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.6 Build 0518 R6:

    09:50

    NVIDIA заявляет, что Tritium не существует:

    09:42

    Последний апдейт внутреннего ПО преподносит сюрпризы. Приятные:

    08:50

    Обновление прошивки для DVD-приводов Nec:

    08:45

    GA-8I945GMMFY-RH - системная плата GIGABYTE с технологией Intel Mobile on Desktop:

    08:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    08:00

    Новые GeForce 7800 SE/XT/LE/LT/ZT на подходе?:

    07:04

    Epson: анонс энергоэффективного процессора приложений для e-Book-устройств:

    06:21

    Lenovo демонстрирует клавиатуру, которой не страшна вода:

    05:52

    Детали демонстрации работы Core 2 Duo, проходившей на Е3:

    00:10

    Двухканальные 150-скоростные SD-карты Digitex:

    00:08

    AMD готовит Next Generation Processor Technology. Детали и прогнозы по новой архитектуре K8L:

    00:01

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