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    10 мая 2006

    Серия ноутбуков НР: обновления ряда моделями dv2000, v3000 и tc4400 :

    23:43

    Adobe обновляет свои приложения:

    19:44

    E3: Linksys демонстрирует новинки :

    18:35

    Intel собирает производителей флэш-памяти под знамена ONFI :

    18:22

    E3: карта памяти SanDisk RapidGX Memory Stick PRO Duo:

    16:56

    Albatron: анонс мультимедийного миниПК:

    16:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.7:

    16:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 460 Beta:

    15:40

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.3.4:

    15:15

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.9:

    14:50

    AVerTV DVB-T Volar - новый ультракомпактный ТV-тюнер:

    14:41

    Выпуск MacBook отложен еще на неделю?:

    14:38

    Игровой контроллер Wii: революция неизбежна!:

    14:37

    Buffalo DriveStation - новая линейка внешних накопителей:

    14:34

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.22:

    14:25

    Новые ленточные накопители Sony AIT-3Ex:

    14:20

    Утилиты: ReNamer v.3.30:

    14:00

    GeForce 7300GT уже в мае?:

    13:37

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.2.56.1 Beta:

    13:35

    Octarm - "щупальце" для робота:

    13:25

    ОС: FreeBSD v.6.1 Final:

    13:10

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.14 RC2:

    12:45

    Анонс ASUS PhysX P1 и реакция Havok на первые тесты PPU:

    12:36

    Toshiba Qosmio G35-AV650 - HD-ноутбук по цене в 3000 долларов:

    12:35

    NAB Show 2006: апдейты Digidesign Pro Tools HD 7.2, Pro Tools LE/M-Powered 7.1.1:

    12:20

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.49:

    12:20

    Logitech G3 и G11 - игровые клавиатура и мышь:

    12:07

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.3 Build 959 RC2:

    11:55

    GeCube GC-X1900GTD-VID3: еще один адаптер на X1900GT :

    11:44

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.59 Build 606:

    11:30

    Мультимедиа: Reaper v.0.951:

    11:05

    Sony LocationFree станет доступна Mac-пользователям:

    11:04

    Продукты MSI, попавшие в список Intel RML и удовлетворяющие Intel Viiv:

    10:40

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.8.1:

    10:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.1:

    10:15

    Подкасты iXBT.com теперь доступны в разных форматах:

    10:00

    Безопасность: ZoneAlarm Security Suite v.6.5.666.000 Beta:

    09:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.1 Final:

    09:25

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.7.0.B27.191:

    09:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.338:

    08:45

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 3:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 мая):

    08:00

    Alienware анонсирует два ноутбука серии Aurora с поддержкой SLI-режима:

    07:36

    SiS: чипсет SiS741CX будет применяться в многофункциональных мониторах Samsung:

    06:21

    Топливные элементы: нужный катализатор найден :

    05:32

    Memorex: пополнение линейки носителей DVD+R дисками LightScribe 16х :

    04:48

    Трехмерное видео для сотовых телефонов?:

    04:01

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