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    23 мая 2006

    TVMax - видеорекордер для Mac mini:

    23:53

    Выпущен QuarkXPress 7:

    23:32

    iStage поможет создать видеоподкасты:

    19:41

    MSI: выпуск серии материнских плат под сокет АМ2:

    19:22

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (20 неделя 2006 года):

    18:10

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского v.6.0 и Kaspersky Internet Security v.6.0 - в открытой продаже:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.2:

    17:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.6 Beta 4:

    16:55

    Безопасность: SpyStopper v.4.60:

    16:30

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.3:

    16:05

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.54:

    15:40

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4:

    15:15

    Информация о видеокартах NVIDIA с поддержкой HDCP и PureVideo HD:

    14:54

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.87:

    14:50

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.9:

    14:25

    Архиваторы: ExtractNow v.4.19:

    14:00

    Две GALAXY GeForce 7300GT - когда у бюджетной модели частоты выше флагмана:

    13:59

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.23a:

    13:35

    Диагностика: BGEye v.2.37:

    13:10

    Настройщики: Super Utilities v.6.32:

    12:45

    Mitsubishi RDT212H - солидный 21-дюйм с солидной ценой:

    12:40

    NVIDIA даст право производства высокопроизводительных карт Foxconn:

    12:34

    Iomega Mini Hard Drive: теперь емкостью 60 Гбайт:

    12:34

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.118.300:

    12:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.0.300:

    11:55

    Сотрудничество NVIDIA и OCZ над памятью ЕРР:

    11:46

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.7 Build 0522 R7:

    11:30

    Pentax выпустит сразу две недорогие SLR-камеры и новый объектив в придачу:

    11:11

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.10:

    11:05

    Мультимедиа: KoolMoves v.5.4:

    10:40

    DG834N: 802.11n/ADSL 2+ маршрутизатор от Netgear:

    10:34

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.80.06:

    10:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    AMD Socket AM2 официально: 15 новых процессоров:

    09:39

    8 мегапикселей на 1/2,5-дюймовом сенсоре! Кто больше?:

    09:34

    Apple искала новые PowerPC?:

    09:32

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC16:

    09:25

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.72:

    09:05

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.10:

    08:45

    Настройщики: RegVac v.4.02.15:

    08:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.02:

    08:15

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (20/05/06):

    08:00

    GeForce 7950GX2 не будет ... до 6 июня:

    07:12

    NVIDIA Quadro FX 3500 в составе систем Dell поступает в продажу :

    05:53

    Apacer выпускает свою FB-DIMM:

    01:06

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