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    15 мая 2006

    TabletKiosk eo - Tablet PC на базе платформы VIA:

    23:24

    Palit: готовность поставок двух моделей видеокарт на базе 7300GT:

    22:10

    Корпус Aspire X-QPack в качестве основы для домашнего развлекательного центра (HTPC):

    22:05

    Первые видеоадаптеры на GeForce 7300GT - Club 3D:

    20:01

    Веб-камера с интерфейсом USB в форме ноги:

    19:30

    Default Folder X 3.0 поможет добавить комментарии Spotlight к сохраняемым файлам:

    18:37

    Corsair и NVIDIA помогут оптимально "разогнать" память с помощью EPP:

    18:15

    Dell: переход к неанонсированному GeForce 7900GS:

    18:04

    Amex Digital MPC-505 - первый в мире медиаПК с Blu-Ray:

    17:55

    Casio представляет свой перспективный топливный элемент:

    17:01

    Sony выпустит свою версию UMPC?:

    16:40

    Мощный сетевой источник питания NewerTech для ноутбуков Apple:

    16:34

    Intel перепрофилирует Giga :

    16:19

    Hitachi: новый 160-Гб НЖМД форм-фактора 2,5", технология супер-перпендикулярной записи:

    16:11

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.6.1:

    15:40

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.1.1.8:

    15:15

    Point of View выпускает GeForce 7900GT с 512 Мб памяти:

    15:00

    Утилиты: Pfrank v.1.61:

    14:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Bon Echo Alpha 2:

    14:25

    Saitek: новые клавиатура, мышь и педали для геймеров:

    14:14

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38849:

    14:00

    Система на базе Merom бьёт рекорды в нескольких популярных тестах:

    13:59

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (14/05/06):

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (12.5.2006):

    13:10

    Настройщики: X-Setup Pro v.8.1.110:

    12:45

    Контроллер Novation ReMOTE ZeRO SL: все возможности Automap без переплаты за MIDI клавиши:

    12:39

    Dell X-Men XPS - очередной суперПК для коллекционеров разыгрывается в лотерее:

    12:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.8:

    12:20

    BenQ DW1670 - еще немного улучшенный DVD-привод:

    12:05

    Мультимедиа: Reaper v.0.952:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.3.9:

    11:30

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.3:

    11:05

    Первая четверка 65-нм процессоров AMD - уже в этом году:

    10:42

    28 мая ждём две бюджетные новинки Intel:

    10:40

    Диагностика: Quick Test v.0.73 Revision A:

    10:40

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.3:

    10:15

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.8:

    09:50

    Panasonic сделает возможным запись HD-видео на SD-карты :

    09:38

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.9 (Updated):

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 15 мая 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 15 мая 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 мая 2006 года):

    08:00

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