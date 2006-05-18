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    18 мая 2006

    Paris AES Show: восьмиканальный рековый конвертер RME ADI-8 QS:

    18:19

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.9.4:

    18:10

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.82 Beta:

    17:45

    Spansion представляет первые 65-нм MirrorBit Ornand :

    17:21

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.2.0.2:

    17:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.4 Beta:

    16:55

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.88.24636:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.0.953:

    16:05

    MSI начинает продажи S271: ноутбука на Turion 64 X2 :

    15:55

    Новые решения LSI Logic для сетевых систем хранения данных :

    15:41

    Резервное копирование: SmartBackup v.3.1:

    15:40

    Sony: внешний пишущий DVD-привод DRX-820UL:

    15:15

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.1.578/579:

    15:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (16.5.2006):

    14:50

    Sapphire выпускает свой Radeon X1900GT:

    14:44

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 3 v.3.05:

    14:25

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.90:

    14:00

    Пишущий Blu-ray-привод Pioneer BDR-101A уже доступен для заказа:

    13:45

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.12:

    13:35

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus Personal v.6.0.0.299 Tech Release:

    13:10

    Radeon Xpress 1100 - новый чипсет ATI с поддержкой Vista 3D Aero:

    13:03

    Linksys WIP300 и WIP330 - еще два аргумента в пользу IP-телефонии:

    13:01

    Microsoft решила проблему "утечки" заряда батареи ноутбуков с Windows XP SP2:

    13:00

    Архиваторы: ExtractNow v.4.18:

    12:45

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 205:

    12:20

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.6.0:

    11:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 15 мая):

    11:30

    TSMC готовится к 45-нм производству :

    11:22

    Диагностика: SIV 3.12:

    11:05

    Intel реагирует на выход Turion X2 Mobile:

    11:03

    LG L1900 - 19" ЖК-монитор в стиле fashion:

    11:02

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 36:

    10:40

    Тестеры получили первую внешнюю сборку Mac OS X 10.4.7:

    10:21

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 v.2.81 Beta:

    10:15

    Тестовые приложения: SPECViewperf v.9:

    09:50

    NVIDIA: анонс интегрированного графического адаптера GeForce Go 6150 и чипсета nForce Go 430:

    09:26

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.6.5.677.000 Beta:

    09:25

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Swiftech MCW60-T - ватерблок для охлаждения заморозки видеокарт:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:45

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce серий 430/410/590/570/550:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Teac:

    08:15

    Elgato EyeTV 2.2 – новая версия программного DVR:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 мая):

    08:00

    Sanyo Epson: выпуск ЖК-дисплея, на который можно смотреть сбоку:

    05:05

    Albatron GeForce 7300GT - не совсем стандарт, но еще не топ-модель в классе:

    03:37

    Optimus mini - в середине августа, 53 доллара за клавишу:

    02:40

    IO2 Heliodisplay M2 и M2i - "картинка" прямо в воздухе:

    00:35

    Точка беспроводного доступа HP ProCurve Wireless Access Point 530:

    00:26

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