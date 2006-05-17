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    17 мая 2006

    VxI Power Oracle III-130 - БП и UPS в одном корпусе:

    22:40

    Toshiba: ультрапортативный ноутбук Tecra M6:

    22:15

    Yahoo: переход к 40-Гбит/с оборудованию Cisco:

    21:57

    Cooler Master X Craft - три новых корпуса для НЖМД:

    18:48

    Check Point: новые ADSL-маршрутизаторы с межсетевым экраном Check Point Safe@Office 500/500W ADSL:

    17:35

    SmartDisk FireLite XPress - портативный накопитель с ЖК-экраном:

    17:15

    Cortex-R4: «настраиваемый» встраиваемый микропроцессор от ARM :

    14:46

    AcBel LCD Power Supply - блок питания с ЖК-дисплеем:

    14:27

    D-Link RangeBooster G - первый многопортовый беспроводной принт-сервер:

    14:25

    AMD запускает Turion X2 Mobile:

    13:45

    Apple увеличивает производительность MacBook Pro:

    13:37

    Toshiba PX1223E-1G32 внешний НЖМД по привлекательной цене:

    13:32

    Microtek ArtixScanDI 2020: когда надо сканировать много и быстро… :

    13:02

    65-нм FPGA Xilinx Virtex-5, официально :

    11:44

    JEDEC: спецификация NVIDIA EPP нами не утверждалась:

    10:51

    Гибридные жёсткие диски Samsung ReadyDrive - в 2007 году:

    10:50

    Apple обновляет внутреннее ПО Intel Mac:

    10:25

    Atmel и Wavesat предложат доступный дизайн mini-PCI адаптера WiMAX:

    00:25

    Снижены цены на одноядерные процессоры AMD:

    00:07

    Новые устройства MRV для платформы удаленного присутствия In-Reach LX:

    00:02

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