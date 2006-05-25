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    25 мая 2006

    Беспроводную клавиатуру Unotron можно мыть под краном:

    23:46

    Выпущен DivX for Mac 6.5:

    23:29

    Аккумуляторы Oak Ridge Micro-Energy способны выдержать 170-градусный жар:

    21:36

    Японцы создают бесконтактный интерфейс для человеческого мозга:

    20:04

    Миниатюризация пассивных компонент по версии Components и Vishay:

    17:53

    O2 XDA Trion: HTC Hermes идет в массы!:

    17:39

    Lexar поможет защитить данные с помощью Windows Vista BitLocker:

    17:01

    Vistagami, наследник Origami. Первая информация:

    16:44

    Гибридные жёсткие диски - теперь и Seagate. Первые "живые" фото:

    16:40

    Анонс мониторов Samsung 19" SyncMaster CX915BW и 20" CX203BW:

    16:24

    LG GBW-H10N - 4х привод Blu-ray:

    16:11

    Kingston представляет модули памяти HyperX DDR2 1000 и 1066:

    16:10

    OCZ анонсирует память Special Ops Edition DDR и DDR2:

    14:09

    Apple выпустила DashCode?:

    13:59

    Антивирусы: Avast! v.4.7.827:

    13:35

    Утилиты: novaPDF v.3.2 Build 168:

    13:10

    Интернет и сети: Hyena v.6.7:

    12:45

    Новые тесты о главном: Intel Xeon vs. AMD Opteron:

    12:22

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.394 Build 752:

    12:20

    Настройщики: Samurize v.1.64:

    11:55

    Еще раз об аппаратной части Windows Vista, а также о WMP и MPEG Surround:

    11:53

    CD/DVD: Virtual CD v.8.0.0.2:

    11:30

    Micro Express анонсирует ноутбук со взаимозаменяемыми компонентами:

    11:07

    Диагностика: BGEye v.2.41:

    11:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (24.5.2006):

    10:40

    Утилиты: Pdf995 v.7.8s:

    10:15

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.1.3.0:

    09:50

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.9.0.102:

    09:25

    Paris AES Show: Universal Audio UAD-1E Express/Expert — звуковые карты с DSP на шине PCI Express:

    09:22

    Toshiba: 2-Гб miniSD для сотового телефона:

    09:20

    Мультимедиа: Reaper v.0.955:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.118.302:

    08:45

    Ноутбук OLPC ценой в $100 - осязаемая реальность!:

    08:31

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.0.302:

    08:30

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 мая):

    08:00

    "Сладкий" водород - электричество из отходов кондитерских изделий:

    07:23

    Квантовый процессор - Pentium Q?:

    05:59

    EP-MF570 SLI - AM2-плата от Epox :

    04:47

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