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    29 марта 2006

    MSI P4N SLI XE - недорогая плата с поддержкой SLI:

    20:16

    HIS X1800GTO IceQ 3 Turbo - ускоренный X1800 GTO с эффективной системой охлаждения:

    16:24

    Настройщики: EF StartUp Manager v.2.40:

    14:50

    Первая информация о GeForce Go 7900GS, производительность и продукты на его базе:

    14:50

    Royal EZVue Vista Drive: флэш-накопители с экраном для просмотра списка файлов:

    14:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.23:

    14:25

    Мультимедиа: Reaper v.0.933:

    14:00

    MSI и Gigabyte: вынужденная дружба пока не ладится:

    14:00

    Belkin Flip - KVM-переключатель не для серверов:

    13:50

    Контроллер eSATA от G-Technology Inc.:

    13:22

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.84.23786:

    13:10

    Daewoo Lucoms: анонс ультрамобильного ПК Solo M1:

    13:10

    iSuppli пересматривает прогнозы рынка памяти: NAND - вниз, DRAM - вверх:

    13:06

    Dell Latitude D620, D820, Precision M65, M90: подробности…:

    12:56

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38803:

    12:45

    Dell убирает дискретную графику из серии Inspiron и готовит новинку в линейке Latitude:

    12:21

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.103:

    12:20

    Bluetooth будущего будет использовать UWB:

    12:18

    Intel Cedar Wood - ждём нашествия компьютеров-клонов:

    12:16

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1.6 Build 2080 Beta:

    11:55

    Panasonic Toughbook 74 - пополнение в рядах "внедорожных" ноутбуков:

    11:35

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.1.744.001:

    11:30

    Missing Sync 5.1 – универсальное приложение:

    11:07

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 38:

    11:05

    Утилиты: novaPDF v.3.0:

    10:40

    Настройщики: NVIDIA BIOS Modifier v.3.3:

    10:15

    Диагностика: BIOS Agent v.3.52:

    09:50

    Диагностика: HDDScan v.2.6:

    09:25

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0 Final:

    09:05

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 марта):

    08:00

    Мнение IDC: задержка Vista не помешает продажам ПК:

    06:33

    Назван победитель в войне карт памяти для сотовых телефонов:

    06:11

    MRV расширила линейку 10-гигабитных транспондеров DWDM с настраиваемыми лазерами:

    03:01

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