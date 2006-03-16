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    16 марта 2006

    Аналитики Gartner скептически оценивают перспективы Microsoft Origami:

    19:16

    Электроника в бронежилетах поможет оказанию первой медицинской помощи:

    18:21

    Gigabyte: три новых ноутбука на Napa:

    18:16

    Verbatim второй год подряд сохраняет лидерство на рынке записываемых оптических носителей:

    17:55

    Alienware Aurora ALX - первая Quad SLI-система на базе GeForce 7900 GTX:

    17:06

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 RC4:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1.6 Build 2065 Beta:

    15:40

    RFID: и тут вирусы!?:

    15:26

    LeWiz Talon3220 - 20-гигабитный сетевой адаптер:

    15:20

    Philips Xenium 189 и 289 - два недорогих мобильных «долгожителя»:

    15:15

    Настройщики: XP Smoker v.5.1:

    15:15

    Запись: VSO Inspector v.1.1.2.53:

    14:50

    Настройщики: XPepius v.3.1.0.780:

    14:25

    ALPS: 2,5" НЖМД объёмом 200 Гб уже во второй половине этого года:

    14:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v.5.3.2006 SE:

    14:00

    MB95F146 и MB95F156H: микроконтроллеры Fujitsu для бытовой электроники:

    13:55

    Fujitsu Siemens: ноутбуки на Napa и готовность к выпуску UMPC:

    13:55

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (Updated):

    13:35

    Сопроцессоры Clearspeed ускорят четырехъядерные процессоры AMD?:

    13:33

    Intel: EFI в будущем заменит BIOS:

    13:32

    Samsung рассчитывает заработать на выходе Windows Vista:

    13:15

    Настройщики: Reg Organizer v.3.2 Final:

    13:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.62:

    12:45

    Билл Гейтс осмеял проект 100-долларового ноутбука для детей:

    12:39

    R-D1s: обновленная дальномерная камера Epson для энтузиастов фотографии:

    12:31

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.6:

    12:20

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.84.20.v2 для видеокарт NVIDIA:

    11:55

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.14 Experimental:

    11:30

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.8.0.24.0 Final:

    11:05

    Airbee и Radiocrafts AS вместе работают над решениями для ZigBee:

    11:00

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB913161):

    10:40

    Обновления безопасности Excel X и Flash Player:

    10:29

    Новый флэш-накопитель Kingston защищает данные при помощи аппаратного шифрования:

    10:20

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за март 2006 года:

    10:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (март 2006 года: обновления MS06-011 – MS06-012):

    09:50

    Microsoft: SyncToy v.1.1 для Windows XP:

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h:

    09:05

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.8.9 (6.4.8.7 Rus):

    08:45

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 7:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 марта):

    08:00

    Windows XP все же запустили на Intel iMac?:

    07:51

    Archos 104 - новый компактный МР3-плеер с жестким диском:

    06:44

    WIN Enterprises выпускает одноплатный компьютер на базе процессора AMD Geode:

    06:33

    CAP-XX анонсирует технологию BriteFlash для увеличения эффективности вспышек на камерафонах:

    05:51

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