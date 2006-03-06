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    6 марта 2006

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2:

    18:10

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0147:

    17:45

    MailSteward 6.0 с поддержкой Intel Core:

    17:44

    Настройщики: Super Utilities v.6.23:

    17:20

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.1.9:

    16:55

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.1.02.11:

    16:30

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.83.23433:

    16:05

    Безопасность: Arovax Shield v.1.2.348:

    15:40

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.5.4:

    15:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.09:

    14:50

    Mac mini «ручной работы» - самый быстрый:

    14:31

    Чистильщики: System Cleaner v.5.01c:

    14:25

    100-долларовый ноутбук поможет AMD завоевать глобальный рынок:

    14:22

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (05/03/06):

    14:00

    MOTU анонсирует секвенсор Digital Performer 5 (платформы Mac, Intel Mac):

    13:54

    Toshiba и SanDisk потратят 500 миллиардов иен на завод по выпуску NAND-памяти:

    13:51

    Corsair: новые парные комплекты "самой быстрой памяти" PC-4400 и PC2-8500:

    13:50

    A-Data и MSI используют для питания новых изделий солнечную энергию:

    13:36

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.80:

    13:35

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.5:

    13:10

    Data Express DX115 - жёсткий диск вместо ленты для резервного копирования:

    13:00

    Первый блок питания Thermaltake специально для видеокарт:

    12:49

    Microsoft: Windows Media Components for QuickTime:

    12:45

    Обновление электронного каталога программ Gamepedia:

    12:25

    Тестовые приложения: HeavyLoad v.2.1:

    12:20

    Памяти DDR2 не хватает, а памяти для графических плат в январе стало больше на 13,4%:

    11:59

    Диагностика: CPU-Z v.1.32.1:

    11:55

    Spansion планирует выпуск флэш-памяти нового типа по нормам 45 нм:

    11:33

    Утилиты: novaPDF v.2.5 Build 159:

    11:30

    Micron может стать покупателем Infineon:

    11:11

    «Нанокожа» придаст дисплеям будущего гибкость:

    11:07

    Архиваторы: ExtractNow v.4.08:

    11:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.09:

    10:40

    Конвертор для QuarkXPress 6.x от Markzware:

    10:17

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38777:

    10:15

    У AMD - пополнение семейства: еще одна тройня процессоров:

    10:08

    Первые тесты нового Mac mini:

    09:56

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.8.8 (6.4.8.7 Rus):

    09:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 февраля по 5 марта 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 февраля по 5 марта 2006 года):

    08:15

    Очередные обновления продуктов Apple:

    08:11

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 февраля по 5 марта 2006 года):

    08:00

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