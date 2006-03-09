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    9 марта 2006

    CeBIT 2006: фоторепортаж в цветах Chrome со стенда VIA :

    22:40

    Анонс NVIDIA GeForce 7900 GTX и 7900 GT и первые готовые карты на примере Point of View:

    21:36

    CeBIT 2006: новинки от SiS:

    21:03

    GeIL представляет память с регулировкой напряжения:

    19:43

    ConceptDraw WebWave. Для профессиональных web-дизайнеров:

    17:40

    Флэш-накопитель Pretec iDisk «наводит мосты» между сотовым телефоном и ПК:

    17:33

    Fujitsu PalmSecure распознает пользователей по венам вдвое быстрее предшественника:

    17:03

    GECUBE X1600 Gemini - два графических процессора на одной плате:

    16:59

    Tagan: блоки питания 900 и 1100 Вт для Quad SLI :

    16:36

    Intel поступится ценами, чтобы удержать Dell:

    16:27

    Спецификации платформы AMD Live! и изменение сроков её выхода:

    16:25

    Micron покупает Lexar:

    16:17

    Nokia Wireless Audio Gateway AD-42W - устройство для беспроводной передачи медиаконтента:

    16:03

    CeBIT: Sapphire Blizzard RADEON X1900XTX:

    16:00

    Чистильщики: DCleaner v.1.04.131:

    15:40

    Резервное копирование: Backup4all v.3.0 Build 193:

    15:15

    PCI Express версия интерфейсной звуковой карты MOTU PCIe-424 для Mac и PC (!):

    15:02

    Postino – удобная программа для чтения RSS-лент:

    15:02

    Переносной компьютер Microsoft Origami представлен официально:

    14:53

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.23:

    14:50

    "Новый" КПК Sharp Zaurus SL-C3200 :

    14:35

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0:

    14:25

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1:

    14:00

    Tul: новая видеокарта PowerColor X1800 GTO:

    13:50

    Диагностика: BGEye v.1.40:

    13:35

    Mac OS X все еще уязвима для червей:

    13:20

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.24:

    13:10

    Два микроконтроллера Microchip Technology с поддержкой Full-Speed USB 2.0:

    13:06

    Quantum: ленточный накопитель DLT-S4 позволяет создавать библиотеки данных объёмом до 5 петабайт:

    13:05

    Карманный жёсткий диск Seagate - привлекательная альтернатива флэш-накопителям:

    12:45

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.84.23433:

    12:45

    Ноутбуки Toshiba Qosmio G30 с HD-DVD, HDMI и Satellite M100:

    12:40

    Dell, EMC, Intel и LSI Logic намерены стандартизовать внешние хранилища данных:

    12:22

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.3.1:

    12:20

    message2net – утилита для отправки SMS:

    12:15

    Настройщики: Super Utilities v.6.25:

    11:55

    AMD представляет Turion X2. Первые фото новой платформы:

    11:30

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.107 Beta:

    11:30

    ATI представляет производительные видеокарты для ноутбуков Mobility Radeon X1800 и X1800 XT:

    11:25

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.7.0:

    11:05

    OCZ Technology Group представляет 1-ГГц память с уменьшенными задержками:

    10:59

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 RC3:

    10:40

    Архиваторы: ExtractNow v.4.10:

    10:15

    Космический симулятор A-OK! The Wings of Mercury:

    10:14

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.3.9:

    09:50

    IDF 2006: новые дисплейные технологии Intel продлят время автономной работы и снизят нагрев :

    09:29

    IDF 2006: Seagate показал первый беспроводной винчестер с Wireless USB :

    09:25

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.86:

    09:25

    NVIDIA 7600GT: спецификации и первая видеокарта производства Palit:

    09:20

    Диагностика: BIOS Agent v.3.50:

    09:05

    Объективы Carl Zeiss ZF: подробности и цены:

    08:55

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.56:

    08:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5 Build 437 Final:

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.3:

    08:15

    Новый тест безопасности Mac OS расставил все по местам:

    08:09

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:00

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