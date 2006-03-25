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    25 марта 2006

    Novell объявляет долгосрочные планы в отношении Open Enterprise Server и NetWare:

    19:00

    Novell SUSE Linux Enterprise – платформа для открытого предприятия нового поколения:

    18:35

    Интеграция операционной системы Nucleus и СУБД eXtremeDB образует гибкую основу для разработки приложений реального времени :

    18:10

    Новый 12-в-1 кардридер IO-DATA:

    18:05

    Утилиты: Keyboard Maniac v.4.1.14:

    17:45

    Безопасность: Outpost Network Security v.2.0:

    17:20

    Медиаплееры: 1by1 v.1.53:

    16:55

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.8.81 Platinum:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.0.930:

    16:05

    EasyBatchPhoto 2.0 – удобный конвертер цифровых фотографий:

    15:46

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 28:

    15:40

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.5:

    15:15

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.1.1:

    14:50

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.2.203:

    14:25

    В продажу поступил сборник The Sims Complete Collection для Mac:

    14:04

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.5 (Updated):

    14:00

    Антивирусы: Symantec W32.Antinny Removal Tool v.1.1.2:

    13:35

    Утилиты: Password Spyer 2k v.2.6:

    13:10

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.113 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.6 Beta:

    12:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.17 RC1:

    11:55

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.3.3:

    11:30

    Настройщики: Evonsoft Win Mechanic v.0.20 Beta:

    11:05

    Графика: FuturixImager v.5.7 Beta 1:

    10:40

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.84.25.v2 для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    Mac OS X 10.5 Leopard будет включать ПО для виртулизации?:

    09:57

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    09:50

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.1.10 Beta 2:

    09:05

    Медиаплееры: BSPlayer v.1.40 Build 830:

    08:45

    NVIDIA GoForce GPU выбран компанией Kyocera для ее 3G решений:

    08:41

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 марта):

    08:35

    Чистильщики: CCleaner v.1.28.777:

    08:30

    Intel Solution Services: больница будущего Asklepios Barmbek:

    08:25

    Creative: неофициальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    08:15

    ASUS Viiv представлена системной платой N4L-VM DH:

    07:05

    Intel: северные низковольтные чипы Woodcrest выйдут в третьем квартале?:

    06:05

    Adobe: Intel-версия Creative Suite во втором квартале 2007 года:

    04:01

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