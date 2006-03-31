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    31 марта 2006

    RFID под кожу, модно и удобно:

    19:15

    Ampro Computers XTX 800 - компьютер-модуль для расширения ETX-плат :

    17:40

    Новые логотипы AMD LIVE!:

    17:22

    NavPix или зачем навигатору камера?:

    15:58

    Prosoft Data Backup стал универсальным приложением:

    15:52

    Двухслойные диски DVD+RW появятся уже в этом году:

    15:30

    VIA & партнеры работают над созданием "безопасного" компьютера:

    15:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.02:

    14:25

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.85.23786:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (30.3.2006):

    13:35

    Утилиты: novaPDF v.3.0 Build 163:

    13:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (29/03/06):

    12:45

    Discover the PC: Community PC для Мексики:

    12:44

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (апдейт от 28 марта):

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.0.935:

    11:55

    Обнаружена ошибка, приводящая к сбоям в работе Safari и Finder:

    11:45

    Графика: Paint.NET v.2.6.1 Final:

    11:30

    Общение в сети: GAIM v.2.0.0 Beta 3:

    11:05

    65-нм процесс у AMD - в июне:

    10:58

    ATI о своём отношении к разгону официально:

    10:56

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.0.4.1:

    10:40

    ADAM A7 - двухполосные мониторы ближнего поля:

    10:20

    Медиаплееры: 1by1 v.1.54:

    10:15

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    09:50

    Opteron достигает частоты в 3 ГГц:

    09:41

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8326:

    09:25

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.30:

    09:05

    Диагностика: PC Surgeon v.4.50:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Новая версия драйверов и утилит (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    08:00

    Apple начала продажи Final Cut Studio 5.1:

    07:53

    Walton Chaintech: выпуск видеоадаптера на GeForce 7600GS :

    06:23

    Карманные устройства получили IDE-контроллер:

    00:05

    iXBT.com предлагает своим посетителям новый сервис!:

    00:01

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