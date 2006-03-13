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    13 марта 2006

    BenQ: новые ЖК-мониторы FP241W, FP241W(BFI) , FP301, WFP785+ и FP91R:

    20:10

    Verbatim продолжает использовать в портативных накопителях жесткие диски:

    16:57

    Broadcom BCM8705: экономичный и гибкий контроллер 10 Гбит/с:

    16:28

    CeBIT 2006: фоторепортаж со стенда компании ASRock (окончание):

    16:20

    В окружении 24 мониторов:

    16:11

    Supermicro: серверная системная плата с поддержкой 4 процессоров AMD Opteron H8QC8+:

    15:20

    Trend Micro: новая версия HouseCall Server Edition:

    15:15

    Начато тестирование Mac OS X 10.4.6 Server?:

    15:11

    Утилиты: Elite Keylogger v.2.6 Build 014:

    14:50

    Nanya ожидает дальнейшего роста цен на DDR2-память:

    14:47

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.60:

    14:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (10/03/06):

    14:00

    Samsung инвестирует в производство памяти более миллиарда долларов:

    13:57

    CeBIT 2006: фоторепортаж со стенда компании ASRock:

    13:45

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.5.3:

    13:35

    Диагностика: Quick Test v.0.72 Revision b:

    13:10

    LaCie Two Big - терабайт в алюминиевом корпусе:

    13:01

    Iocell Celldisk - самый вместительный флэш-драйв в мире:

    13:00

    Нанотехнологии могут существенно ускорить приход топливных элементов:

    12:56

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.6:

    12:45

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.3.2:

    12:20

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.229:

    11:55

    Intel попробует продавать в развивающихся странах ПК стоимостью до 300 долларов:

    11:52

    Диагностика: BGEye v.1.50:

    11:30

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.84.23433 (Updated):

    11:05

    Новые «системы на чипе» - начало конца войны HD DVD и Blu-ray:

    10:42

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.5:

    10:40

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.15:

    10:15

    Samsung начинает массовое производство памяти DDR2 по нормам 80 нм:

    10:08

    Диагностика: DISCInfo v.1.6.1:

    09:50

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.292A:

    09:25

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.1.292A:

    09:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.21 Final:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 марта 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 марта 2006 года):

    08:15

    Apple объявила об окончании продаж 20” iMac G5 2,1 ГГц:

    08:03

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 марта 2006 года):

    08:00

    CeBIT 2006: MSI показывает ноутбуки и barebone на Turion X2 и прототипы, работающие от солнечной энергии:

    07:00

    Японцы намерены разместить микросхемы в листах бумаги:

    06:35

    CeBIT 2006: A-DATA показывает оверклокерскую память, FB-DIMM и флэш-память для фанатов футбола:

    06:30

    Toshiba планирует построить еще один завод по производству флэш-памяти:

    06:02

    Bell Labs ставит новый рекорд: 100 Гбит/с на дальности свыше 400 км:

    01:27

    C7-M ULV: Geode-killer от VIA:

    00:26

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