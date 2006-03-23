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    23 марта 2006

    NVIDIA приобретает Hybrid Graphics:

    17:43

    Лазер повысит производительность суперкомпьютеров до уровня петафлопа:

    16:43

    Samsung Q35 - самый маленький ноутбук на двухъядерном «несуществующем» процессоре:

    16:42

    HASP HL CD V1.3: пакет новых возможностей для защиты ПО:

    14:25

    Sony Walkman MZ-RH1 - новый Hi-MD-плеер:

    14:20

    NVIDIA GeForce 7300 LE и 7600 GS - два новых недорогих семейства видеокарт:

    14:16

    Dell XPS 600 Renegade - самый дорогой серийный настольный ПК в мире:

    14:14

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE:

    14:00

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.25:

    13:35

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.3:

    13:10

    Настройщики: Cacheman XP v.1.12:

    12:45

    Мультимедиа: Reaper v.0.929:

    12:20

    Intel Pentium Extreme Edition 965 - новый лидер производительности в ожидании Conroe:

    12:15

    AGEIA PhysX: новые детали и параллели со SLI:

    12:00

    Новые Turion X2 поступят в продажу в День Победы:

    11:57

    Настройщики: WindowsBlinds v.5.01:

    11:55

    Диагностика: BGEye v.1.93:

    11:30

    Выпуск Microsoft Windows Vista опять отложен: огорчаться или радоваться:

    11:12

    Настройщики: NiBiTor v.2.8:

    11:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Bon Echo Alpha 1:

    10:40

    Microsoft: обновления для операционных систем Windows XP (KB319740 и KB889673):

    10:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.92:

    09:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 26:

    09:25

    Объектив smc PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited: еще один «блинчик»:

    09:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.84.25:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    Sierra Wireless: решения для работы в сетях EV-DO (rev.A):

    08:36

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.21 для видеокарт NVIDIA (W64):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 марта):

    08:00

    Покупка Dell компании Alienware:

    07:01

    Super Talent - представлены 1-ГГц 2-Гб модули DDR2:

    05:13

    Philips - 1 Гб версия MP3-плеера GoGear ShoqBox поступит в продажу в июне:

    00:00

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