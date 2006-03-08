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    8 марта 2006

    UltraCell XX25 - 2 дня работы ноутбука на метаноловом элементе:

    18:25

    Digital Cowboy: мышь с двумя курсорами:

    17:35

    IDF: первый взгляд на четырёхъядерные процессоры Intel:

    17:05

    Мартовский номер журнала iXBT.com уже в продаже!:

    16:09

    Первые тесты Conroe - победа на всех направлениях:

    13:23

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.8.2:

    11:05

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.84.12.v2 для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Веб-браузеры: Opera v.8.53:

    10:15

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8246:

    09:50

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.88:

    09:25

    Новая линейка чипсетов NVIDIA nForce 500:

    09:06

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.260:

    09:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.0 Final:

    08:45

    Файловые обменники: BitComet v.0.63:

    08:30

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.2 Final:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 марта):

    08:00

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