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    30 марта 2006

    «Резиновая» память для промышленных систем:

    23:39

    AZiO Travel Hub: USB для путешественников:

    23:09

    Контроллер питания ADP3192 для ПК, ноутбуков и игровых консолей:

    22:49

    SecureGo обезопасит покупки в Сети:

    22:22

    Samsung SBH-300 - MP3-плеер с Bluetooth:

    21:35

    «Школьный ноутбук» Intel за $400 - конкурент OLPC?:

    21:17

    ABIT: системная плата NF-95:

    21:05

    Apple продает восстановленные (refurbished) iMac Core Duo:

    19:41

    SlingShot 1.2 поможет синхронизировать два компьютера Mac:

    18:49

    iMac с экраном, чувствительным к прикосновению:

    18:27

    Первая информация о будущих RV560, RV570 и Quad CrossFire:

    17:38

    A-DATA Vitesta Extreme Edition - линейка памяти для ценителей:

    17:35

    VCDHD - новый оптический носитель:

    16:50

    Seiko Epson создает первую в мире полимерную FeRAM :

    16:35

    «Флэшка» объёмом в 64 Гб:

    16:31

    Turion 64 - технические характеристики и изменение даты выхода:

    16:28

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.115:

    15:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.551 Beta:

    14:50

    Staccato и Alereon обеспечат быструю конвергенцию Bluetooth и UWB:

    14:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.5 Beta 2:

    14:25

    Plextor: сетевая система хранения данных PX-EH16L и новые портативные ударостойкие накопители :

    14:15

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.7:

    14:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.01:

    13:35

    Guest PC 1.8 получил поддержку USB:

    13:19

    Siemens вступает в ZigBee Alliance:

    13:11

    Безопасность: SpyStopper v.4.50:

    13:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.4.5.348:

    12:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.11:

    12:20

    Охлаждением микросхем займутся «наножидкости»:

    12:17

    WD Passport Pocket - 6 «жёстких» гигабайт в кармане:

    12:08

    Мультимедиа: Reaper v.0.934:

    11:55

    Community PC: национальные особенности индийских ПК:

    11:43

    ASUS анонсирует собственные PPU PhysX:

    11:33

    Утилиты: SendToAny v.1.75:

    11:30

    ConnectPort Display - «нулевой» клиент, использующий технологию Display-over-IP:

    11:22

    USB 2.0 аудио интерфейс E-MU 0202 c предусилителями в классе А и гальванической развязкой входов:

    11:10

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.9.1:

    11:05

    В день смеха японцы начнут пятилетку 45- и 32-нм технологий:

    10:44

    Microsoft: SyncToy v.1.2 для Windows XP:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.294A:

    10:15

    Flip or Flop Home Edition – новая игра от Macgamestore.com:

    10:12

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.3.294A:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.8:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer, Plextor и Sony:

    09:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4 430/410 Series:

    08:45

    Разгон: Core Center v.2.0.1.2:

    08:30

    Buffalo HD-HC500U2 - 500-Гб жесткий диск во внешнем корпусе:

    08:15

    Неофициальные драйверы для IDE RAID-контроллеров ITE:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 марта):

    08:00

    Фотокамеры UFO DS 5333 и DS 5090: стильно и доступно:

    02:31

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