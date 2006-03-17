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    17 марта 2006

    Календарь DayChaser 2 – универсальное приложение:

    21:13

    Технологии Rambus повышают быстродействие процессоров Cell BE:

    20:57

    Распространению солнечных батарей мешает недостаток сырья:

    20:37

    Ratoc REX-EX30S: внешний контроллер SATA в форм-факторе ExpressCard:

    20:11

    NVIDIA покупает компанию Pace Soft Silicon, чтобы ускорить разработку графических процессоров:

    19:51

    Compact Vault, 8 Гб - новое решение Sony для цифровых фотокамер:

    19:19

    Эксперты опровергают спекуляции о возможности распространения вирусов при помощи RFID:

    19:10

    Tango Cocktail Mini PC Viiv - аналог, конкурент Mac mini или просто хороший ПК?:

    18:59

    Patton начинает поставки самого миниатюрного адаптера VoIP для аналоговых линий:

    18:30

    Warner оценивает доходы от оптических дисков нового поколения за один только квартал в 750 миллионов долларов:

    17:24

    Энтузиасты робототехники скоро смогут заказать новый набор LEGO MINDSTORMS NXT:

    17:20

    Интернет и сети: TweakMASTER v.2.06 Build 778:

    16:55

    Портативный многоканальный цифровой рекордер BOSS BR-600, с записью на Compact Flash:

    16:53

    Arcom SBC-GX533 - новый компьютер с процессором AMD Geode:

    16:43

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.1 (Updated):

    16:30

    Чистильщики: DCleaner v.1.05.163:

    16:05

    ATI и NVIDIA не планируют переход на 80-нм нормы. Пока…:

    15:51

    Transcend: низкопрофильный модуль памяти DDR400 с ECC объёмом 2 Гб:

    15:40

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.4:

    15:40

    Bluetooth повсеместно: прогноз ABI Research:

    15:17

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.2:

    15:15

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.7:

    14:50

    Чистильщики: System Cleaner v.5.01d:

    14:25

    Диагностика: BGEye v.1.61:

    14:00

    Судьба low-end чипсетов Intel опять под вопросом:

    13:51

    Tyan Thunder K8QE - системная плата для "персонального суперкомпьютера":

    13:35

    Мультимедиа: Reaper v.0.921:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.3.8:

    13:10

    Архиваторы: ExtractNow v.4.11:

    12:45

    Adobe планирует Mac-версию Production Studio?:

    12:44

    Проблема совместимости объектива AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED с камерами Nikon и Fujifilm:

    12:30

    Настройщики: FirePanel XP v.2.1:

    12:20

    ZyXEL на CeBIT 2006: новые устройства для пакетной телефонии:

    12:00

    Dremel Stylus для эстетов моддинга:

    11:59

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.2 Build 951:

    11:55

    Sony раскрывает сроки выхода и цены на продукты формата Blu-ray Disc:

    11:52

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.15 Beta 4:

    11:30

    Фотокамера Qrio CamP3 X1 или Cyber-shot M2 по-корейски:

    11:13

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.5.0.3:

    11:05

    Ноутбуки на платформах Intel: успех уже не так очевиден:

    10:53

    NVIDIA 7900GX2 - первая информация за неделю до официального релиза:

    10:47

    IrSimple - до 100 Мбит/с по инфракрасному порту:

    10:44

    Утилиты: EraseTemp v.3.3.1.8:

    10:40

    Apple предлагает для загрузки Intel-совместимый QT Broadcaster:

    10:22

    Резервное копирование: Backup4all v.3.0 Build 196:

    10:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 16:

    09:50

    Запись: VSO Inspector v.1.1.2.54:

    09:25

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.07.01:

    09:05

    DivX Player beta – универсальное приложение:

    08:51

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.00:

    08:45

    Утилиты: KoolMoves v.5.2.4:

    08:30

    Конкурс закончен: Windows XP загружается на iMac Core Duo:

    08:17

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.97:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    08:00

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