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    14 марта 2006

    Oxford Semiconductor выпускает первый однокристальный хост-контроллер USB и внешней памяти:

    20:28

    Ultrasone Edition 7: наушники ручной работы за три тысячи долларов:

    19:54

    Epson: печатающая головка на основе OLED:

    18:00

    Technologic Systems: одноплатный компьютер TS-7260 с низким энергопотреблением:

    17:00

    Superdrive-апгрейд от FastMac:

    16:21

    BenQ: новый ноутбук Joybook S73:

    16:20

    Начало продаж процессоров VIA C7-M ULV. Рейтинги, частоты, энергопотребление:

    16:09

    Планы SiS: поддержка DDR3 в чипсетах в 2006 году:

    16:05

    VIA Technologies: системные платы серии VIA EPIA EN для процессоров C7:

    15:15

    Samsung CLP-300: малогабаритный цветной лазерный принтер для дома и офиса:

    14:51

    ATI: Avivo Video Converter ставит рекорды по преобразованию видео с ПК для просмотра на портативных плейерах:

    14:25

    Утилиты: Hotkey Search Tool – "горячие клавиши" для Google:

    14:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях: еще один вирус для сотовых (10 неделя 2006 года):

    13:35

    ECS H70 - один из первых ультрамобильных ПК:

    13:12

    Безопасность: PC Activity Monitor Net v.6.4.1:

    13:10

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.6.9/v.2.6.7:

    12:45

    Настройщики: GameGain v.2.13.3.2006:

    12:20

    Ojo Shadow: видеофон, доступный любой семье:

    12:01

    Настройщики: Throttle v.6.13.3.2006:

    11:55

    Технология Intel Snowgrass - ускорение работы настольных ПК с использованием NAND-флэш:

    11:35

    Настройщики: SuperRam v.5.13.3.2006:

    11:30

    Настройщики: PCMedik v.6.13.3.2006:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.13.3.2006:

    10:40

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer Pro v.7.7:

    10:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.5.6:

    09:50

    Новые проблемы в безопасности iTunes и QuickTime:

    09:33

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (13/03/06):

    09:25

    L International Computers делает ставку на OLED и обещает неограниченное разрешение:

    09:23

    Настройщики: WinXP Manager v.4.96.1:

    09:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.71 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.52:

    08:45

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.69/v.1.56:

    08:30

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.48:

    08:15

    Apple выпускает еще один Security Update:

    08:01

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1006 rev.3:

    08:00

    ATI Radeon X1800 GTO – новый чемпион по соотношению цена/ производительность?:

    06:24

    Freescale раскрывает планы выпуска микроконтроллеров и намеревается стереть грань между 8 и 32 разрядами:

    05:41

    Winbond выпускает самую быструю в отрасли флэш-память с последовательным интерфейсом:

    05:24

    CeBIT 2006: 42-дюймовый 3D WOWvx-дисплей Philips:

    00:47

    M.A.G.I.C. - всё, что может понадобиться от коммуникатора, в 300-граммовом устройстве:

    00:30

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