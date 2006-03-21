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    21 марта 2006

    Видеокарта для рабочих станций ATI FireGL V7350: максимум скорости и максимум памяти:

    22:51

    iMac G5 больше не продается:

    19:09

    NETGEAR: новый межсетевой экран FVG318:

    18:30

    Сверхэффективный фотодетектор: для космической связи и не только:

    18:18

    Китайское правительство блокирует Skype на 2 года:

    17:40

    Новая серия бюджетных ноутбуков Lenovo N100 :

    16:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (11 неделя 2006 года):

    16:05

    Новое программное обеспечение для устройств ввода Oklick:

    15:40

    Когда Aperture не хватает дискового пространства:

    15:17

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.98:

    15:15

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.25.4.1:

    14:50

    2 новинки Octave - копируем диски десятками:

    14:45

    Samsung анонсирует накопитель на NAND-флэш объёмом 32 Гб:

    14:37

    Настройщики: GameGain v.2.20.3.2006:

    14:25

    AMD не останется в стороне от UMPC?:

    14:21

    MRV представила решения CWDM/DWDM:

    14:00

    Настройщики: Throttle v.6.20.3.2006:

    14:00

    Sion Power решит проблемы с питанием, применив серу:

    13:38

    Настройщики: SuperRam v.5.20.3.2006:

    13:35

    Настройщики: PCMedik v.6.20.3.2006:

    13:10

    Modul8 2.5 становится универсальным приложением:

    13:09

    Настройщики: PCBoost v.3.20.3.2006:

    12:45

    M-Audio обновляет firmware для Black Box:

    12:44

    Мультимедиа: Reaper v.0.926:

    12:20

    Утилиты: PropertyEditor v.4.03:

    11:55

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1447.3:

    11:30

    Оживить спрос на Viiv может только снижение цен:

    11:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.84.23612:

    11:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 25:

    10:40

    Vista будет поддерживать HD DVD, но не Blu-ray:

    10:30

    Magnum 600 External - бесшумный и мощный внешний блок питания:

    10:27

    Диагностика: BGEye v.1.85:

    10:15

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Public Beta 2 Refresh:

    09:50

    Архиваторы: ExtractNow v.4.13:

    09:25

    Утилиты: AutoPatcher XP March 2006:

    09:05

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.0 (6.4.8.7 Rus):

    08:45

    Stapler - оригинальный организатор :

    08:43

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9 Final:

    08:30

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.68:

    08:00

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