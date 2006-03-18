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    18 марта 2006

    Podner предлагает новые возможности:

    21:40

    Computer Lab International: новый тонкий клиент MT 1500t:

    18:00

    SlimTRAK присмотрит за вашим имуществом:

    17:00

    Прощай AIBO, здравствуй, ARIN?:

    16:15

    Топливные элементы получили пропуск на борт самолета:

    15:23

    Feeder 1.3 – программа для создания лент RSS и подкастов:

    15:08

    Seiko Epson сократит производство микросхем, дисплеев и даже принтеров:

    14:31

    Миллиардер надеется помешать слиянию Micron и Lexar:

    14:15

    Мультимедиа: Reaper v.0.922:

    14:00

    Уничтожитель бумаг, подключаемый к порту USB:

    13:58

    Антивирусы: Symantec W32.Davs Removal Tool v.1.0.0:

    13:35

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.62b:

    13:10

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.76:

    12:45

    Архиваторы: ExtractNow v.4.12:

    12:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 18:

    11:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.5.7:

    11:30

    Утилиты: Asterisk Key v.7.7:

    11:05

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 30:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.293A:

    10:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.2.293A:

    09:50

    Диагностика: Nero InfoTool v.4.03:

    09:25

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.50:

    09:05

    ZyXEL на CeBIT 2006: модемы для WiMAX:

    08:46

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.24 (Updated):

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.15 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 марта):

    08:00

    Transcend дополнила линейку MP3-плееров T.sonic 610 моделью с 2 Гб памяти:

    06:50

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