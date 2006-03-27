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    27 марта 2006

    SMIC начинает выпуск солнечных батарей из вторсырья:

    23:49

    Albatron 7900GT: мощное видео для малогабаритных ПК:

    23:37

    Оптическая микросхема обеспечивает передачу 1,6 Тбит данных за одну секунду:

    23:21

    Corning нацеливается на освоение технологии OLED:

    23:04

    Одноплатный компьютер IEI поддерживает двухъядерные процессоры:

    22:37

    NVIDIA продлевает сотрудничество с Sony:

    22:16

    Четырехъядерники: Kentsfield vs. K8L, ждем начала 2007 года?:

    19:40

    CoolerMaster: анонс нового кулера для Intel сокет 478 - Cyprum 103 GP:

    18:25

    Голографический диск достигает ёмкости 500 Гб:

    16:41

    NVIDIA Business Platform - попытка подвинуть с трона Intel:

    16:04

    Cube TZ661-II: «башенный куб» AOpen:

    16:03

    HIS X1600Pro IceQ Turbo - рекордсмен в своём весе:

    16:02

    Источники питания TDK-Lambda:

    15:40

    AOpen: мультиформатный пишущий привод DSW1685L:

    14:35

    Выпущена бета-версия Imperial Glory:

    13:29

    MSI запускает в производство видеокарту NX7600GT-T2D256E:

    13:02

    Samsung выходит на рынок контрактного производства. На этот раз - всерьез:

    12:03

    Новый рекорд в передаче данных - 60 DVD в секунду:

    11:49

    Трио ноутбуков Fujitsu-Siemens: Mobility X1800 выходит на рынок:

    10:53

    Apple сообщает о выходе 1200 приложений для Intel-Mac:

    08:08

    Alcatel OT-C850 - музыкальный телефон с поддержкой EDGE:

    07:46

    Tango! - ААС-аппарат с новым дизайном:

    00:35

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