  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 марта 2006

    xBack придаст движение рабочему столу:

    16:53

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Spam v.3.0 Beta:

    16:30

    Диагностика: HDDlife v.2.8.94:

    16:05

    Сколько памяти нужно будет Vista?:

    15:40

    Утилиты: SearchInform v.2.1:

    15:40

    Citrix: расширена линейка NetScaler Application Firewall:

    15:15

    NVIDIA 7900GX2 - первые фото, уточненные частоты, энергопотребление, цена:

    14:59

    Утилиты: SendToAny v.1.73:

    14:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (19/03/06):

    14:25

    AMD начинает продажи «коробочных» Turion 64:

    14:03

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.2:

    14:00

    Yamaha MW10/MW12 - микшерные USB-студии на базе Cubase SL:

    13:36

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.50.2:

    13:35

    Вирус может послужить во благо при разработке новых нанотехнологий:

    13:28

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2253:

    13:10

    Открылся новый проект — Podcast.iXBT.com:

    13:04

    Apple продолжает работу над Mac OS X 10.4.6:

    12:53

    Диагностика: BGEye v.1.71:

    12:45

    Компьютеры сегодняшнего дня в рейтингах Vista:

    12:32

    Войны стандартов: Китай опять не у дел:

    12:32

    Hewlett-Packard GKB - клавиатура с сенсорным вводом и распознаванием рукописного текста:

    12:30

    Чистильщики: DCleaner v.1.05.164:

    12:20

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 109 Beta:

    11:55

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.111 Beta:

    11:30

    Microsoft и Samsung будут продвигать гибридные жёсткие диски уже в этом году:

    11:14

    Pirkus-R - двуногий робот, узнающий человека в лицо:

    11:13

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.15 Beta 4a:

    11:05

    Мультимедиа: Reaper v.0.924:

    10:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (Updated):

    10:15

    Диагностика: BIOS Agent v.3.52 Beta:

    09:50

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.02 Build 8:

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.21:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Disk Order 2.1 – находка для свитчеров:

    08:37

    Все дело в волшебных пузырьках: нанопленки могут стать хранилищем информации:

    08:33

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 марта 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 марта 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 марта 2006 года):

    08:00

    Совместное предприятие ABIT и USI по выпуску системных плат будет зарегистрировано в апреле:

    07:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018