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    24 марта 2006

    Нажми на кнопку… и получишь чистый диск:

    23:50

    Покупка производителя игровых систем – первый шаг Dell на пути к AMD?:

    23:13

    В продажу поступают X1800 GTO производства Sapphire и PowerColor:

    17:05

    Как перенос Vista повлияет на продажи ПК и планы Intel в части Merom и Conroe:

    16:19

    AMD покажет Pacifica публике в апреле:

    16:18

    IBM создает ИС на нанотрубках:

    15:32

    Апрельский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    15:24

    Интернет-соединение не является обязательным для защиты оптических дисков нового поколения:

    15:16

    Athlon X2 5000+ - последний из могикан для Socket 939:

    14:49

    Iconfactory выпускает xScope 1.5:

    14:04

    Результаты квартала Palm превосходят ожидания – что будет дальше?:

    13:15

    Скоро сектора жестких дисков станут больше в восемь раз:

    12:30

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.50:

    12:00

    FlightCheck проверяет макеты в режиме он-лайн:

    11:55

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.5:

    11:30

    Alcatel + Lucent = блокбастер телеком рынка?:

    11:14

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.2.0.1323:

    11:00

    ATI - потенциальный лидер в сфере ускорения физики?:

    10:52

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.2.0 Build 2078:

    10:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.548 Beta:

    10:00

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.89:

    09:30

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.2:

    09:00

    Footlights 2.1 – конвертор видео:

    08:47

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.6 Build 920:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    08:00

    GECUBE Dual Radeon X1600 Gemini - официально:

    07:58

    Система авторизации владельца ноутбука LG претендует на безукоризненность?:

    07:55

    Walton Chaintech анонсировала новый модуль памяти:

    07:44

    Toshiba разрабатывает новый процесс производства перезаписываемых HD DVD-RAM дисков:

    06:59

    Многофункциональный ... GPS-приемник производства Sanyo:

    06:13

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