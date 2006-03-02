  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 марта 2006

    Timbuktu Pro поддерживает Skype и процессоры Intel:

    19:50

    MOTU UltraLite – компактный 10 x 14 FireWire звуковой интерфейс с питанием от шины:

    18:19

    Sinarback eMotion75: 33-мегапиксельный компактный цифровой задник:

    17:43

    ECS 945G-M3 - Intel Viiv-совместимая материнская плата:

    17:32

    Трио Bluetooth-гарнитур Sony Ericsson:

    17:16

    Intel Woodcrest выйдет в первой половине 2006 года, его частоты, цены:

    17:15

    Aspyr Media обновляет игры для работы с процессорами Intel:

    17:12

    Konica Minolta bizhub 500 и 420: сетевые МФУ для крупных и средних корпораций:

    17:08

    Fast 14 поможет повысить частоту PowerPC?:

    16:55

    Philips берет высоту 65 нм с первой попытки:

    16:27

    В IDC подсчитали: квартальные поставки внешних накопителей достигли 653 петабайтов:

    16:04

    Особенности национальной полифонии - 32-голосный звуковой генератор Oki Electric "умеет играть" на балалайке:

    15:17

    Apple обновляет свои программы и выпускает «заплатки», устраняющие уязвимости:

    15:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.8:

    13:35

    Удвоение Ethernet Alliance: достаточно полутора месяца:

    13:15

    Настройщики: WinXP Manager v.4.96:

    13:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.4.5.347:

    12:45

    Компьютер в форме пингвина под управлением Linux:

    12:35

    Sanyo Xacti E60: стильная фотокамера с 3-дюймовым дисплеем:

    12:32

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.104 Beta:

    12:20

    Производители памяти не торопятся возвращаться к производству DRAM:

    12:02

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (27/02/06):

    11:55

    Microsoft: «Управлять компьютером ногами? Почему нет?»:

    11:49

    8-терабайтный домашний ПК от VoodooPC:

    11:48

    Чем винчестер для видеосистем безопасности отличается от обычного?:

    11:38

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.94:

    11:30

    Вызовет ли выход ATI CrossFire Xpress 3200 нехватку южных мостов?:

    11:08

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.97:

    11:05

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro для Mac OS X:

    10:40

    Microsoft: обновление системы безопасности для Internet Explorer под Windows x64 (KB912945):

    10:15

    Microsoft: обновление системы безопасности для Internet Explorer 7 (KB904942):

    09:50

    Кабель для соединения Mac mini и iPod Hi-Fi:

    09:34

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 25:

    09:25

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.05:

    09:05

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 108 Beta:

    08:45

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0.7:

    08:30

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 марта):

    08:00

    Микрофон в чипе: Akustica покушается на пятидесятилетнюю монополию электретных микрофонов:

    06:16

    Fujitsu покажет на IDF башню из 50 накопителей:

    05:47

    AXIA А308 - «самый маленький коммуникатор с WinMobile 5.0 и Wi-Fi»:

    03:00

    В одноплатный компьютер WIN MB-06048 можно установить два двухъядерных процессора AMD Opteron:

    00:17

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018