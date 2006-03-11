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    11 марта 2006

    VoodooPC считает, что хорошего ноутбука не бывает много:

    19:51

    Transitive опровергает утверждения о недостаточной производительности Rosetta:

    19:41

    Фото дня: Sapphire Blizzard RADEON X1900XTX и RADEON X1900GTO крупным планом:

    18:45

    CeBIT 2006: фоторепортаж со стенда компании ASUSTeK:

    18:25

    ABBYY: ABBYY Recognition Server v.1.0:

    18:10

    SecureIT: Zlock v.1.1 – новая версия системы защиты от инсайдеров:

    17:45

    Panda Software: отчет о вирусах и вторжениях: новый троян для сотовых телефонов (9 неделя 2006 года):

    17:20

    Cognitive: ЕВФРАТ- Документооборот v.12:

    16:55

    Обновлен информационный организатор Bare Bones Yojimbo:

    16:54

    CeBIT 2006: Compro Technology :

    16:39

    StarForce: FrontLine v.4.0:

    16:30

    CeBIT 2006: фоторепортаж со стенда компании Foxconn (продолжение):

    16:25

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.110 Beta:

    16:05

    Чистильщики: CM DiskCleaner v.1.8.4:

    15:40

    Мультимедиа: Fresh View v.6.10:

    15:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.15 Beta 3:

    14:50

    Новые видеоплаты MSI и Chaintech на GF 7600GT и 7900GT:

    14:34

    Утилиты: EraseTemp v.3.3.1.7:

    14:25

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.384 Build 720:

    14:00

    Менеджеры закачек: Gigaget Download Manager v.1.0.0.23:

    13:35

    Медиаплееры: 1by1 v.1.52:

    13:10

    Мультимедиа: Viewer & Slide Show v.4.5.1:

    12:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.2 Build 950 RC3:

    12:20

    Консорциум QDR принял спецификации памяти QDRII+ и DDRII+:

    12:12

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.0.160:

    11:55

    CD/DVD: Super DVD Ripper v.2.39c:

    11:52

    Восстановление данных: HDD Scan and Restoration Program v.3.0:

    11:30

    Медиаплееры: WinAmp v.5.210 Unofficial:

    11:05

    Creative: обновление драйверов для Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook:

    10:40

    Запись: VSO Inspector v.1.1.2:

    10:15

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1010 rev 2:

    09:50

    Архиваторы: WinAce v.2.61 Final:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.83.91 для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.83.90 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Неофициальное обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 марта):

    08:00

    CeBIT 2006: фоторепортаж - видеокарты Galaxy с оригинальным охлаждением Zalman:

    00:01

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