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    28 марта 2006

    Выносливые флэш-брелоки Imation Clip Flash Drive:

    23:32

    Hitachi CMP4221U: 42 дюйма «плазмы» для профессионалов:

    23:19

    ARIO StorBlade – 26 Тб в одном корпусе:

    20:46

    Немцы наращивают выпуск солнечных батарей:

    20:03

    InDesign Image Catalog 3.0 – простой способ создания каталогов изображений:

    17:39

    Безопасность: в продукты Panda Software включены новые технологии:

    17:20

    ChronoPhoto 1.4 поддерживает JPEG и RAW:

    17:05

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.19a:

    16:55

    Блоки питания Okaya: 400 бесшумных ватт:

    16:36

    Графика: ForceVision v.3.32:

    16:30

    27-дюймовый ЖК-монитор Dell 2707WFP. Ждём осени:

    16:10

    ARM9 в UWB-решениях – возможность для объединения противоборствующих сторон:

    16:07

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.60:

    16:05

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.2:

    15:40

    Lifeboat – новая утилита для резервного копирования:

    15:20

    Резервное копирование: SmartBackup v.3.0 Build 384 Beta:

    15:15

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.5 Build 91:

    14:50

    Apple готовит преемника eMac?:

    14:44

    LiPPERT Hurricane-LX800 - ещё один одноплатный компьютер на базе AMD Geode:

    14:35

    Инициатива Взаимозаменяемости Intel - соберем ноутбук самостоятельно?:

    14:25

    Безопасность: SpyRemover v.2.53:

    14:25

    Микросхема размером в одну молекулу:

    14:23

    Настройщики: WinXP Manager v.4.96.2:

    14:00

    Тайваньские производители системных плат сообщают о росте поставок:

    13:56

    Диагностика: BGEye v.2.02:

    13:35

    Fujitsu MHV2200BT - жёсткий диск форм-фактора 2,5" объёмом 200 Гб:

    13:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (25/03/06):

    13:10

    Датчик изображения Sharp измеряет расстояния:

    12:51

    Чистильщики: DCleaner v.1.05.169:

    12:45

    Garmin GPSMAP 378 и 478: портативные навигаторы на море и суше:

    12:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.00:

    12:20

    Vega 2 - 48-ядерный процессор Azul Systems:

    11:56

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (25.3.2006):

    11:55

    ИБП Liebert GXT2 мощностью 10 кВА появятся на рынке в мае:

    11:51

    MIDI-клавиатуры Novation серии ReMOTE SL теперь поддерживают Ableton Live, Cubase и Logic:

    11:50

    Видеоплаты на GF 7600 GS с поддержкой SLI от Gigabyte и Leadtek :

    11:30

    Мультимедиа: Reaper v.0.931:

    11:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.19 RC2:

    11:05

    Аналитики делают ставку на смартфоны:

    11:04

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8321:

    10:50

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.60 Beta:

    10:40

    Диагностика: AuthScanner v.2.1.0.0 Build 0325:

    09:50

    Обновление драйверов для клавиатур Logitech модели G15:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG, Nec и Plextor:

    09:05

    Minnetonka анонсирует VST версию плагина "SurCode for Dolby Pro Logic II":

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 марта 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 марта 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 марта 2006 года):

    08:00

    Успех камеры Olympus E-330 - на шести «китах»:

    01:12

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