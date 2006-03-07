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    7 марта 2006

    IDF 2006: Intel Centrino готова к Windows Vistа и формату HD DVD:

    23:25

    TAE-524+ - ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором Ethernet.:

    18:11

    Turbo-Cool 1KW - киловаттный блок питания для настольного ПК:

    17:55

    Анонс: Sapphire Radeon X1600Pro HDMI:

    17:20

    Eco-Be! - робот с двигателем от наручных часов:

    16:40

    MRV объявила о выпуске первых в отрасли сменных трансиверов SFP для DWDM с дальностью работы до 200 км:

    16:15

    Panda Software: десятка вирусов февраля 2006 года:

    15:15

    Утилиты: SearchInform v.2.0:

    14:50

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.2:

    14:25

    Sony: анонс записываемых и перезаписываемых дисков Blu-ray:

    14:10

    Безопасность: первое комплексное обновление XSpider - версия 7.5:

    14:00

    Архиваторы: ExtractNow v.4.09:

    13:35

    Утилиты: ManageDesk v.2.45.19:

    13:10

    ATI купила XGI. Теперь официально:

    13:02

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.105 Beta:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.2 Build 433 Beta:

    12:20

    Системная плата ASUS K8N-LR для серверов на базе AMD:

    12:10

    Мультимедиа: Reaper v.0.82:

    11:55

    Первые тесты NVIDIA GeForce 7900:

    11:50

    NPD Group: падение спроса на цифровые фотокамеры пока откладывается:

    11:35

    Настройщики: GameGain v.2.6.3.2006:

    11:30

    Настройщики: Throttle v.6.6.3.2006:

    11:05

    Настройщики: SuperRam v.5.6.3.2006:

    10:40

    Настройщики: PCMedik v.6.6.3.2006:

    10:15

    Хакер взломал сервер под управлением Mac OS X за полчаса:

    10:03

    Настройщики: PCBoost v.3.6.3.2006:

    09:50

    ATI снизит цены на линейку видеокарт X1000:

    09:31

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.547 Beta:

    09:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.42.05:

    09:05

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.5.5:

    08:45

    PowerBook Connect – внешний усилитель AirPort:

    08:45

    Настройщики: nLite v.1.0 RC7:

    08:30

    Диагностика: Seagate SeaTools Disc Diagnostic v.3.02.04:

    08:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1g:

    08:00

    Демонстрация нового видеоинтерфейса UDI на IDF :

    07:13

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