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    4 марта 2006

    Наушники Sharkoon x-Tatic 5.1 со встроенным декодером Dolby Digital:

    22:05

    LG отказывается от выпуска проигрывателя Blu-ray:

    21:46

    Lyrtech и Texas Instruments предлагают готовое решение для табличного синтеза звука:

    19:17

    Утилиты: Unlocker v.1.8.1:

    13:10

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.84.12:

    12:45

    Утилиты: Tray Helper v.5.0:

    12:20

    PNY Technologies расширяет ассортимент: новые карточки MicroSD, CompactFlash и Secure Digital:

    11:56

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.90:

    11:55

    TrendFOCUS: рынок жестких дисков будет расти, по крайней мере, до 2010 года:

    11:37

    Медиаплееры: Apple iTunes v.6.0.4:

    11:30

    Диагностика: HWiNFO v.4.9.8:

    11:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.7.8:

    10:40

    Диагностика: MvPCinfo v.2.0.17:

    10:15

    CD/DVD: CloneDVD 2 v.2.8.9.2:

    09:50

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.13 RC1:

    09:25

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.1.744.000:

    09:05

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.30:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 марта):

    08:00

    Модуль ввода-вывода для USB 2.0 Data Translation DT9817-R:

    01:27

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