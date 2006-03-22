  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 марта 2006

    Анимационный пакет Toon Boom Studio V3 оптимизирован для Intel-Mac:

    22:56

    ST7540: новый трансивер для связи по электросети:

    17:35

    Рост мирового рынка цифровых фотокамер составит в текущем году 15%:

    16:52

    Elpida: чипы памяти XDR DRAM объёмом 512 Мбит с тактовой частотой 4 ГГц:

    16:40

    Система голосовых команд Speakables работает с беспроводной гарнитурой:

    16:29

    Maxfield: детский MP3-плеер MAX-JOY:

    16:15

    Физический ускоритель Ageia PhysX поступает в продажу:

    16:09

    Микросхемы можно будет печатать на струйном принтере:

    14:30

    Утилиты: AMUST 1-Password:

    14:25

    Новый ЖК-монитор Dell 2407WFP:

    14:00

    Утилиты: UFS Explorer v.1.6:

    14:00

    Резервное копирование: Backup4all v.3.0 Build 197:

    13:35

    ASUSTeK: новые серверные системные платы в линейке P5MT:

    13:15

    IEEE хочет стандартизовать нанотехнологии:

    13:10

    Fish Tycoon – симулятор рыбразводни:

    12:51

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.02 Build 9:

    12:45

    Sun открывает все данные об UltraSparc T1:

    12:24

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (апдейт от 21 марта):

    12:20

    Духовой MIDI контроллер - цифровая труба Morrison Digital Trumpet:

    11:36

    Antec: BTX-корпус BK640B:

    11:35

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.7:

    11:30

    Broadcom: одночиповый 20-портовый 10-гигабитный Ethernet-коммутатор:

    11:10

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.189:

    11:05

    Fujitsu ScanSnap S500: двухсторонний офисный сканер с функциями распознавания:

    10:56

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.9:

    10:40

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8303:

    10:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.57:

    09:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.60:

    09:25

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.4.2:

    09:05

    Общение в сети: Windows Live Messenger 8.0.0566 Public Beta:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    08:30

    Новые слухи о Mac OS X Leopard:

    08:23

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    NVIDIA и Havok готовы показать расчет физических эффектов средствами видеокарт:

    08:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 марта):

    08:00

    Конкуренция между Samsung и SanDisk ведет к снижению цен на флэш-память:

    07:36

    «Илиада» появится на прилавках в апреле:

    06:03

    Возвращение ECS и выход Foxonn могут изменить ситуацию на рынке графических карт:

    05:23

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.78:

    01:06

    SEMI: спад рынка оборудования в 2005 году составил 11%:

    00:45

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018