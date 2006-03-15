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    15 марта 2006

    Обновлено ПО для батареи лэптопов PowerBook 15”:

    21:00

    Термостаты 4-NOKS с сетевым интерфейсом ZigBee: и согреют, и охладят:

    20:45

    У AMI Semiconductor готова уменьшенная версия звукового процессора BelaSigna 200:

    20:16

    Тонкий клиент HP Compaq t5720:

    20:05

    BenQ сфокусируется на выпуске телефонов и других основных направлениях деятельности:

    17:23

    Memorex FlashDisc «добьёт» флоппи-диски:

    16:42

    Солнечная батарея - в каждом окне!:

    15:59

    D-Link DPH-540 - первая VoIP Wi-Fi раскладушка:

    15:38

    USRobotics USR809620: звоним в Skype с обычного телефона :

    15:30

    Rock - 16-ядерный процессор Sun Microsystems:

    15:29

    Oki Electric Industry впервые в мире передает данные на расстояние 635 км со скоростью 160 Гбит/с:

    15:11

    Цифровая ручка Logitech io2 Digital Pen:

    14:20

    Американцы начали получать RFID-паспорта:

    13:15

    wi-Drive делает жёсткие диски беспроводными:

    11:48

    CoolIT Systems Freezone - жидкостная система охлаждения с элементами Пелтье:

    11:47

    Новые детали Mac OS X 10.5?:

    11:14

    MSI Mega Player 540 - MP3-плеер, питаемый энергией солнца:

    09:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.293:

    09:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.2.293:

    08:45

    Microsoft обновляет Office и Messenger:

    08:42

    Официальная премьера HD DVD в очередной раз под угрозой задержки:

    08:38

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.3:

    08:30

    1-Тб хранилище данных от Logitec :

    08:24

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Teac:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 марта):

    08:00

    Интерфейс из фильма "Особое мнение" - уже реальность:

    07:07

    Sony ICD-U70 - диктофон с 1 Гб памяти:

    07:05

    Дизайнер мотоциклов нашел вдохновение в продукции Xerox:

    06:34

    Представлены первые низковольтные модели двухъядерного процессора Intel Xeon:

    06:05

    LGE будет выпускать приводы с одновременной поддержкой HD DVD и Blu-ray?:

    05:55

    Sun Microsystems считает, что корпоративным потребителям нужны ленточные накопители:

    03:05

    Светодиоды Nichia преодолевают порог 100 люмен/Вт:

    00:36

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